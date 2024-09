Rajchl (PRO): Otakar Foltýn demonstroval, že na přímou názorovou konfrontaci nemá

Otakar Foltýn neunesl tíhu svého útěku z bojiště, ruply mu nervy a napsal o mně na svém FB, že jsem “fašizující roztleskávač prokremelské propagandy”. Sice jsem přesvědčen, že ani on ani jeho nohsledi, prosazující zavedení tvrdé cenzury názorových oponentů v této zemi, netuší, co tenhle výplod znamená, nicméně jejich uším, uvyklým na komunikaci formou osobních invektiv bez argumentů, to jistě zní lahodně.

Já jsem se tomu jen zasmál, neboť pokud mne z šiření propagandy obviní člověk, jenž je za tuto činnost placen z našich daní, tak je to až komicky absurdní. Už mi několik našich podporovatelů psalo, jestli na něj podám žalobu, nebo mu odpovím podobnou invektivou. Ani jedno z toho dělat nebudu. Nemám to zapotřebí.

Za prvé je totiž tento mentální výlev vrchního šiřitele třídního boje v naší zemi tím nejlepším potvrzením toho, že svou práci dělám dobře. A za druhé, já mám na rozdíl od něj argumenty, a tudíž se nemusím uchylovat k trapnému nálepkování svých názorových oponentů, tak jako to dělá od první minuty svého působení on. Mně úplně stačí, že tento narcistní majitel pravdy, jenž vymetá všechny politické podcasty v této zemi, se najednou dětinsky vymlouvá, že s politikem on do debaty nepůjde.

Je to stejné, jako kdyby jezdil po všech tělocvičnách, boxoval tam před diváky do pytle a tvrdil, že je nejlepší bojovník na světě a že by bez problémů vyhrál titul světového šampiona, protože jeho soupeři jsou prachobyčejné slaboučké svině, a pak by před začátkem turnaje řekl, že ani nenastoupí do prvního kola, neboť spadáte do jiné váhové kategorie.

Myslím, že je všem naprosto jasné, že kdyby jen cítil sebemenší šanci, že mě v debatě porazil, tak by si takovou možnost zvítězit nade mnou před celým národem nikdy nenechal utéct. Jenže on moc dobře ví, že by utrpěl kolosální debakl takových parametrů, že by v pondělí mohl leda tak vyklidit kancelář a odstěhovat se někam do Brusele. A proto utekl. Vlastně neutekl, on odmítl vůbec nastoupit do ringu. Čímž jasně demonstroval, že na přímou názorovou konfrontaci nemá a že je jen obyčejný chvástající se zbabělec.

Tak jej tedy nechme dál žít v jeho paranoidní realitě světa, plné proruských agentů, a hloubit jeho pověstné příkopy mezi občany této země. To, že mu zhnědly kalhoty zevnitř ještě před samotným duelem, je nakonec možná tím nejlepším možným výsledkem. Je to totiž ten nejlepší důkaz toho, že vláda a jejich přisluhovači moc dobře vědí, že máme pravdu, a že se klepou strachy, aby lidé v přímém přenosu neprozřeli a konečně nepochopili, že jedinou propgandou, která ovládá náš veřejný prostor a žene Českou republiku do propasti, je pouze ta jejich - proukrajinská, probruselská a prowashingtonská.

Už brzy stejně skonči na smetišti dějin. I s tim zbabělým vojáčkem.

