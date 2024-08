Rajchl (PRO): Pětikoalici jde pouze o to, udržet se za každou cenu u koryt

Když pětikoalice protlačila korespondenční volbu, tak se zaklínala tím, že jde o "posílení demokracie". Já myslím, že mnohem víc by naši demokracii posílil zákon o všeobecném referendu - aby se naši občané sami rozhodli, zda chtějí euro, migrační pakt či vzdání se práva veta v EU.

Takový zákon by totiž nastavil vládě jasné mantinely, když by musela jednat v intencích toho, co si její občané skutečně přejí a nikoliv prosazovat zásadní změny zcela v rozporu s jejich vůlí. Což je ovšem přesně to, co Fiala a jeho kumpáni nechtějí. A proto je pro ně referendum zakázané slovo, zatímco korespondenční volba programovou prioritou.

Je tudíž zřejmé, že jim vůbec nejde o posilování demokracie v naší zemi, nýbrž pouze o to, aby se za každou cenu udrželi u koryt.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

