Rajchl (PRO): Pustili jsme si lišku do kurníku

Slíbil jsem v živém přenosu rozbor voleb v USA, nicméně budu muset zabrousit i do jiných aktuálních témat, které mají či budou mít zásadní dopad na naše životy. Zejména mám na mysli rozhodnutí ÚOHS, jímž vládě zakázal uzavřít smlouvu na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech.

Nechci sahat do svědomí ÚOHS a spekulovat o motivaci jeho úředníků, ale zejména hodlám podrobit tvrdé kritice postup společností Westinghouse a EdF, které v současné době fakticky nejsou schopny takovou zakázku realizovat (Westinghouse ani nebyl schopen podat relevantní nabídku a všechno, co staví Francouzi, dostaví o patnáct let později za několikanásobně vyšší náklady), a vymlčení situace ze strany naší vlády.

Anketa Budou volby v USA férové? Budou 2% Nebudou 94% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 1261 lidí

Pustili jsme si lišku do kurníku, když jsme tyto dvě společnosti do tendru přizvali, a nyní se nám to hrubě vymstí, protože se rozhodly najet na taktiku "když ne my, tak nikdo" a budou tuto strategickou investici alespoň všemožně blokovat.

Před týdnem jsem ve svém proslovu hovořil o mizející suverenitě naší země. Nikde jinde to není patrnější, než v oblasti energetiky. Bez povolení EU si na tomto poli už nemůžeme postavit ani boudu pro psa. Evropské orgány jsou schopny blokovat dostavbu Dukovan déle a účinněji než ÚOHS, a když už to náhodou přece jen nějakým zázrakem postavíme, tak budeme nuceni obchodovat 70 procent vyrobené elektřiny na burze v Lipsku, a to až do roku 2097.

A já už toho mám fakt dost! Co jsme to za zemi, když si nemůžeme ani sami rozhodnout, kde, kdy a s jakou firmou postavíme elektrárnu za naše peníze na našem území? Co jsme to za zemi, když poslušně dodáváme elektřinu na Západ, aniž bychom primárně uspokojili potřeby našich domácností a podnikatelů za zvýhodněné ceny, jako to dělá například Francie? Odpovím si s dovolením sám - jsme státem vazalským. A dokud to tak necháme, tak se nepohneme z místa.

Můžete mi právem vyčítat spoustu věcí, ale jedním si můžete být jisti - tohle bych ve vládě prostě nikdy a za žádnou cenu nedopustil. Je na čase ukončit ponižování České republiky na úroveň bruselského protektorátu. Uráží to naši čest a devastuje naši ekonomiku.

Je na čase, aby se o naší budoucnosti zase rozhodovalo v Praze, a ne v Bruselu či Washingtonu. Pevně doufám, že jste stejně jako já PRO!

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

