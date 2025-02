Rajchl (PRO): Rumunský puč pokračuje

Když rumunský ústavní soud 6. 12. 2024 zrušil 1. kolo prezidentských voleb, přestože tři dny předtím potvrdil jeho výsledky, tak jsem ještě ten den řekl, že udělají vše pro to, aby Calina Georgesca do opakovaných voleb nepustili. Protože jinak by tento pokus o protiústavní puč nemohl být úspěšný a nemělo by vůbec smysl se do něj pouštět. Bylo totiž nad slunce jasné, že opakované volby by tento kandidát opanoval už v 1. kole.

Anketa Prospěl Otakar Foltýn svou činností ve funkci vládního zmocněnce premiéru Fialovi? Prospěl 3% Neprospěl 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2079 lidí

Georgescu na svých sociálních sítích oznámil, že oficiálně podá svou kandidaturu do opakovaných voleb. A co se nestalo - rumunská policie jej ještě předtím zatkla a předvedla k výslechu. Asi náhoda, že?

Je tak zřejmé, že rozkaz "nesmí projít za žádnou cenu" se stal realitou.

S ohledem na výroky předsedy Ústavního soudu ČR Josefa Baxy ("pokud by měli mít voliči první a poslední slovo, tak to bych považoval za nebezpečné") bych se vůbec nedivil, kdyby se podobný scénář přes absurdní trestní stíhání Tomia Okamury a hnutí SPD, pod jehož křídly se plánuje spojit celá pronárodní scéna, pokusili zrealizovat i u nás.

Pevně doufám, že si naši občané nenechají volby ukrást a že na tyto snahy odpoví tím nejlepším možným způsobem - masivní podporou u volebních uren.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky