Rajchl (PRO): Velký bratr Rakušan vás vidí!

Asi už jste zaznamenali snahu Víta Rakušana vydat novou vyhlášku, na jejímž základě by poskytovatelé internetového připojení byli nuceni bonzovat na každého svého klienta, jaké webové stránky navštěvuje, pokaždé kdy se ocitne v online prostoru. Tenhle šmírovací akt si absolutně v ničem nezadá s velkým bratrem v Číně.

Kdyby tohle chtěl někdo zavést před třemi roky, tak ho média roztrhají na kusy s tím, že se jedná o nepřípustný zásah do soukromí našich občanů a že se jedná o tak nebezpečný nástroj, že nelze ani na vteřinu uvažovat o tom, že bychom jej někomu svěřili do rukou. Dnes ti samí "strážci demokracie" buď mlčí, nebo dokonce Rakušanovi ještě tleskají.

Proč? Protože je tady přece ruská hybridní hrozba! A před ní se musíme bránit za každou cenu! A to včetně prolomení naprosto základního pilíře každého demokratického státu, kterým je nezadatelné právo občana na nedotknutelnost jeho soukromí. Samozřejmě se vše zahalí do demagogických blábolů typu, že se naopak jedná o posílení soukromí "pro ty ostatní" a že by se to týkalo jen závažných trestných činů a pokaždé by musel žádost schválit soud.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tak určitě! V praxi by to vypadalo tak, že by se vytipoval okruh společensky závadných osob. U nich by bylo konstatováno podezření z naplnění skutkové podstaty zbrusu nového trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc dle §318a trestního zákoníku, poslal by se jeden papír na soud, tam by se na něj dalo razítko, a rázem by veškerý váš online pohyb byl každou vteřinu monitorován a nahlašován příslušným místům.

Nic nového pod sluncem. Soudruzi z STB to dělali úplně stejně. Jen tenkrát neměli internet, tak to měli mnohem těžší.

Anketa Líbí se vám, jak Elon Musk vystupuje k politickým tématům? Líbí 92% Nelíbí 5% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 8437 lidí

Největším paradoxem je to, že tuhle monstrózní šmírovačku podporují ti samí lidé, kteří chtějí zakázat TikTok, protože o vás údajně sbírá data a posílá je do Číny. Dodávat, že rozsahem šmírování nesahá TikTok téhle vyhlášce ani po kotníky, asi nemá cenu dále rozvádět. To pochopí, každý, kdo má v mozku víc než jednu osamocenou buňku.

Samozřejmě je jen otázkou času, než někdo vytáhne na obhajobu tohoto orwellovského aktu ten nejblbější argument, jenž kdy lidstvo vymyslelo, ve znění "kdo nedělá nic špatného, ten se nemá čeho bát". Jasně. Až na to, že úplně to samé říkají i soudruzi v Číně, KLDR, jakož i všichni ostatní diktátoři a autokrati po celém světě. Když budeš poslušný, nebudeš zlobit a ctít základní hodnoty našeho státu, tak se ti nic nemůže stát.

Ale běda, jak ne! Řítíme se do tvrdé totality jak z románu 1984, a to za nekritického jásotu těch, kteří mají plnou hubu demokracie. Coby profesí právník hlasitě protestuji a biju na poplach! Vyzývám Českou advokátní komoru, Soudcovskou unii ČR, a všechny své kolegy, kterým ještě záleží na udržení svobody v naší zemi, přidejte se! Nemlčte! Nebuďte pasivní! Vždyť to přece musíte vidět také!

Tohle není o politice a o partikulárních zájmech různých skupin, tohle je o zamezení plíživého utahování šroubů liberálně-demokratické totality v naší zemi. Jakmile tohoto velkého bratra jednou vypustíme z láhve, tak už jej nikdy nedostaneme zpět. Mějme to, prosím, na paměti.

Kdo spí v demokracii, probudí se v totalitě.