Rajchl (PRO): Vypadá to, že Ukrajina už moc netáhne...

...tak se na scénu vrací covid. Prý přibývá až tisíc nově nakažených denně!

Být to v roce 2022, tak se okamžitě zavírají fabriky i hospody a přestává se oddávat i pohřbívat. Dnes už se prý nic moc neděje. A prý se dokonce mohou nakazit i očkovaní! Což vůbec nechápu. Vždyť to před dvěma lety byla jen odporná dezinformace!

Zatímco naše vševědoucí média a náš ministr zdravotnictví Blatný nás denně ujišťovali, že kdo se naočkuje, ten neonemocní a ani nikoho jiného nenakazí, a že se tedy tito privilegovaní patricijové mohou, na rozdíl od nás, občanů druhé kategorie, volně pohybovat kdekoliv chtějí.

No a proto samozřejmě v článku nemůže chybět doporučení, abychom se došli přeočkovat. Asi pošesté. Přitom, jestli se dobře pamatuju, tak druhá dávka měla být tečkou za covidem, ne? No, možná tahle šestá už zajišťuje nehořlavost.

Jsem z toho všeho jelen. Jediné logické vysvětlení, které mi ze shora uvedených řádků vyplývá, je to, že nás totálně obelhali a že celá tahle fraška sloužila k zvýšení moci mocných a zisků ziskuchtivých.

Ale to určitě ne. Vždyť, jak tvrdohlavě opakovali ti, co jim věřili každé covidové slovo jako písmo svaté - to by nám přece ti nahoře nikdy neudělali!

Tak určitě!

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky