Rajchl (PRO): Z Německa k nám. Tam budou směrovat migranti

Pamatujete, jak nám slibovali, že migrační pakt přinese možnost vracet migranty zpět do země jejich původu mnohem rychleji?
Chyba lávky.
Evropský soudní dvůr vydal dne 2. srpna rozsudek ve věci 2 bangladéšských migrantů žalujících Itálii za proces zrychlené deportace, že tuto proceduru lze použít pouze v případě, že migranti přicházejí ze země, jež je bezpečná pro všechny skupiny obyvatel.
Země původu migranta tak musí být bezpečná například i pro homosexuály. Jinak je zrychlené řízení v rámci návratové politiky nepoužitelné. A to i v případě, kdy migrant je heterosexuál.
S ohledem na to, že homosexualita je tvrdě trestána ve většině afrických i arabských zemí, tak nepůjde ve zrychleném řízení vrátit zpět do své země téměř nikoho.
Opravdu geniální, že?
Tímto zcela idiotským rozsudkem fakticky padá jediný důvod, o nějž obhájci migračního paktu svůj postoj zdůvodňovali. V tuto chvíli už tak bude sloužit k jedinému účelu - redistribuci migrantů z více zatížených zemí do zemí s nižší mírou muslimské migrace. Tedy typicky z Německa k nám.
Česká republika proto musí tento legislativní paskvil, jehož cílem je rozprostřít německé "wir schaffen das" na další země, kategoricky odmítnout.
Nemám jedinou morální povinnost platit za německé dluhy z vlastních kapes.
Před pár dny vyšel i v našich médicíh článek s názvem Migrace nám krade naši identitu" popisující obrovské problémy s tímto jevem v Rakousku.
Naše země disponuje vůči západní Evropě klíčovou komparativní výhodou, že doposud zaplavena muslimskou migrací není.
A naším klíčovým cílem je si tuto výhodu za každou cenu udržet.
JUDr. Jindřich Rajchl
