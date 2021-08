Rajchl (Trikolóra): Náš přístup je výhradně a pouze pročeský

reklama

Vážený pane Jane Hrušínský,

všiml jsem si Vašeho příspěvku k dnešnímu výročí sovětské okupace z roku 1968, kde se otíráte o naše hnutí Trikolora.

Chápu, že jste orientován spíše umělecky než humanitně, a tudíž je nutné přistupovat k Vašim znalostem historie s rezervou, nicméně po zveřejnění Vašeho komentáře jsem nabyl dojmu, že postrádáte byť jen elementární znalosti české a evropské historie, jakož i znalosti současné české politické scény.

Tak popořadě:

1) Ne, skutečně u každé "špíny a svinstva" v novodobých dějinách nebyli Rusové. Nechci naivně paušalizovat tak jako Vy, ale pokud bych měl vybrat národ, jenž byl příčinou většiny hlavních katastrof moderní historie, pak by si toto označení zasloužili Němci mnohem více než Rusové. V Německu vznikl marxismus. V Německu byl proškolen, zaplacen a do Ruska vyslán agent Vladimír Iljič Uljanov, který přijal přezdívku Lenin, jenž provedl v carském Rusku bolševický převrat, jenž negativně ovlivnil celoevropské dění na dalších 70 let. Německo bylo hlavním iniciátorem první i druhé světové války. V Německu vznikl nacismus. A Německo momentálně určuje naprosto mylný historický kurz Evropské unie směrem k bruselskému superstátu, jenž neodvratně tuto instituci dřív nebo později zničí. Rusko se tak do českých dějin zapojilo výrazně negativním způsobem pouze jednou - a to právě v roce 1968 (jenž následně vyústil v tragikomickou éru Husákovy normalizace). A to ještě pod vlivem ideologie, kterou do Ruska implementovalo právě Německo.

2) Trikolóra nikdy nijak nevyjádřila své sympatie k Rusku. Náš přístup není ani promoskevský, ani probruselský ani prowashingtosnký, nýbrž výhradně a pouze "pročeský". Z hlediska zahraniční politiky hodláme udržovat přátelské, ale zároveň sebevědomé vztahy vůči všem světovým velmocem. Včetně onoho Německa, které bylo z pohledu České republiky jednoznačně nejaktivnějším historickým agresorem. Dokonce navazujeme úzkou spolupráci s německou politickou stranou Alternative für Deutschland, zatímco v Rusku skutečně žádného partnera nemáme.

3) pokud v současné době něco či někdo přímo ohrožuje svobodu českých občanů, tak to rozhodně není Rusko, ale zejména Evropská unie, respektive bruselský byrokratický aparát, jenž se nám snaží diktovat, co smíme a co nesmíme vyrábět, kolik migrantů máme přijmout, jakou měnou máme platit, jakými auty můžeme či nesmíme jezdit, a dokonce co si máme a nemáme myslet. Pokud jste ještě nezaznamenal, že mráz v současné době přichází ze západu, tak patrně ve Vašem případě neplatí narativ o tom, že umělci bývají k ohrožení svobody citlivější než běžní lidé.

Ono se ale asi ani není čemu divit - když je někdo "povoláním syn", tak většinou ve svém oboru nikdy nedosáhne kvalit svého otce či děda.

Ve Vašem případě je tato skutečnost, myslím, zcela očividná.

JUDr. Jindřich Rajchl TSS



