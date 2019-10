Rakušan (STAN): 21. srpen si zaslouží být významným dnem v kalendáři

Vážený pane místopředsedo, jenom velmi krátce.

Samozřejmě za klub Starostů a nezávislých podporujeme tento návrh, 21. srpen si každopádně zaslouží být významným dnem v kalendáři. Zaslouží si tak být označen a zaslouží si tak být vnímán.

Hovořím tady i jako dlouholetý učitel dějepisu, který vnímá velmi intenzivně, že mladá generace má opravdu velké problémy, aby interpretovala a rozuměla dějinám 20. století. Je to ta kapitola, na kterou se bohužel mnohokrát jakoby v tom čtvrtém ročníku nedostává, byť je to kapitola, která ještě do dnešních dnů zásadně ovlivňuje samozřejmě i naši přítomnost.

Dovolte mi ale v tomto kontextu vzpomenout na to, že 21. srpen není jenom 21. srpen 1968. Nejenom ten den, kdy na naše území vkročila okupační vojska Varšavské smlouvy. On je to i 21. srpen 1969. Rok poté, co si občané naší země připomínali první výročí okupace, docházelo k tomu, že už to nebyla okupační vojska, která střílela do našich občanů. Byla to naše policie, náš Sbor národní bezpečnosti, byli to naši ozbrojení milicionáři, kteří stříleli do našich, českých lidí. A je potřeba si uvědomit, že je tady i veliká zodpovědnost, spoluzodpovědnost tehdejšího komunistického režimu na tom, co se tady v těch dalších letech dělo, jakým způsobem lidé byli perzekuováni na svých právech a neměli bychom rozhodně zapomínat, že to nebyli jenom cizí okupanti, ale byli to i naši policisté, byla to i tehdejší vládnoucí Komunistická strana, která se obrátila vůči svým lidem. A to všechno by měl 21. srpen jako významný den v našem kalendáři jednoznačně připomínat.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Černochová (ODS): 21. srpen zůstane dál pracovním dnem Mihola (KDU-ČSL): Noc z 20. na 21. srpna 1968 patří k nejtragičtějším datům naší moderní historie Pekarová Adamová (TOP 09): Měli bychom si připomínat i odchod sovětských vojsk Klaus ml. (Trikolóra): Žádný subjekt nemá právo uzurpovat si tragická výročí pro sebe

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.