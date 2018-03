Rakušan (STAN): Fascinuje mě, jak Andrej Babiš dokáže ohýbat realitu

"Zvolení Ondráčka je důsledek toho, co se tu děje od voleb," řekl místopředseda STAN Vít Rakušan.

"Fascinuje nás, jakým způsobem dokáže Andrej Babiš ohnout realitu. Jak se snaží všemi způsoby přesvědčit, že on nemůže za zvolení poslance Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIBS. Jednoznačně musíme konstatovat, že spoluzodpovědnost za zvolení tohoto člověka i na poslancích ANO. Protože jinak to matematicky prostě nevychází," říká Vít Rakušan.

Starostové podpoří odvolání Zdeňka Ondráčka z čela komise.

Na schůzi budou poslanci řešit návrh Starostů na redefinování účastníků EET. "Je nesmyslné zatěžovat malé podnikatele, v podnikání je musíme naopak podporovat. Proto chceme, aby pod EET spadali jen plátci DPH, kteří mají obrat nad jeden milion korun ročně," říká předseda poslaneckého klubu Jan Farský.

Starostové rovněž dlouhodobě prosazují, aby nejbližší spolupracovník prezidenta republiky byla důvěryhodná osoba. "Vzhledem k tomu, že se nynější kancléř prezidenta republiky pohybuje v nejbližší blízkosti prezidenta, účastní se jednání s nejvyššímu světovými státníky místo velvyslanců, měl by mít nejvyšší bezpečnostní prověrku. Navrhujeme, aby se to stalo podmínkou pro výkon této funkce," říká Farský.

