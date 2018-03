Rakušan (STAN): Okrádání turistů bude kvůli malichernosti vlády pokračovat

Odůvodnění zamítavého stanoviska je přitom velmi vágní, ve skutečnosti jde totiž vládě jen o to, aby nosičem změn nebyl opoziční, ale vládní návrh. Tím se však celá procedura značně protáhne.

"Ze strany vlády jde ve skutečnosti jen o to, aby to byl její, ne opoziční návrh, který tuhle absurdní situaci vyřeší. Protože pokud by šlo opravdu jen o věcný problém, jednoduše mohli pozměňovací návrhy koaliční poslanci předložit ve druhém čtení zákona. Takhle vláda sice slízne smetanu za vlastní návrh, ale okrádání turistů bude ještě dlouho pokračovat," říká autor novely a místopředseda STAN Vít Rakušan.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zástupci vlády přitom tvrdili, že její návrh funguje na stejném principu, jako ten z dílny STAN.

"Jsme rádi, že vláda principiálně se změnou směnárenského zákona souhlasí, ale je absurdní, že vyjádřila negativní postoj k našemu návrhu, a to bez konkrétní specifikace důvodů. Místo spolupráce se vláda rozhodla jít vlastní delší cestou pochybné mediální pozornosti. Problémy se ale mají řešit bezodkladně, a problémy tu jsou," dodává Rakušan.

Psali jsme: Rakušan (STAN): Koten ztratil kontrolu hned poté, co nás přivítal Rakušan (STAN): Jedním z nejhůře odvolatelných politiků je Tomio Okamura Rakušan (STAN): Stát má lidem sloužit, ne jim komplikovat život Rakušan (STAN): Fascinuje mě, jak Andrej Babiš dokáže ohýbat realitu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV