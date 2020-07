Rakušan (STAN): Ukazovat, může za to jeden region. To je prostě cesta do pekel

reklama

Děkuji vám za slovo. Vážený pane místopředsedo, pane premiére, členky a členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych chtěl na úvod velmi ocenit vystoupení pana místopředsedy Poslanecké sněmovny Hanzela. On tady poukázal na jednu velmi důležitou věc. Stigmatizace nějakého regionu z toho důvodu, že se tam vyskytla nákaza. Ukazování na ten jeden region v ČR, kvůli vám my nemůžeme cestovat, jsme ohroženi, musíme někde dokládat, že nejsme nakaženi, může za to jeden region. To je prostě cesta do pekel. A souhlasím i s tím, že ty mediální titulky, Karviná může za to, že někam nemůžeme vycestovat, jsou prostě příšerné. Já mu rozumím jako bývalý starosta. To je prostě věc, kterou každý regionální patriot musí odmítnout, ale musí to odmítnout každý rozumný člověk.

Protože stigmatizace nemocných, ať je ta nemoc jakákoli, je prostě něčím, co do civilizované země nepatří. A ti lidé, kteří se nakazili tou nemocí, nakazili se COVIDem, tak ani jeden z nich se určitě tím COVIDem nakazit nechtěl. A jak říkal pan kolega Hájek, prostě v těch dolech k té nákaze docházelo neuvěřitelně rychle a horníci nebyli sto dodržovat ta opatření, která si hygiena někde teoreticky někde nadiktuje.

Takže velké ocenění a velká podpora celému regionu. Prostě jeden region za to nemůže. A můžeme se tady za 14 dnů, za měsíc, za dva, za tři bavit o jiném regionu a ten za to nebude moci stejně tak, jako za to teď nemůže Karvinsko a Moravskoslezský kraj.

Chtěl bych v této chvíli ocenit - stranická příslušnost, nestranická příslušnost - i práci pana hejtmana, lokálních starostů, lokálních autorit, protože se prostě snaží tu situaci zvládnout dobře. A já se nedivím odhodlání lidí v této chvíli dodržovat ta opatření po tom, co jsme si celý stát prošli těmi plošnými opatřeními. A oni teď přicházejí do fáze, kdy prostě jsou nuceni se vracet do nějakého režimu, v kterém se nikdo z nás v tomto státě necítil komfortně, tak to prostě těžké je. A je samozřejmě na lokálních autoritách, aby ukazovaly, jakým způsobem umí pracovat se svými obyvateli, jak je přesvědčit o tom, aby se ta situace uklidnila, aby se epidemie nešířila.

Přesto mi ale dovolte se kriticky vyjádřit k tomu, jak se zachovalo Ministerstvo zdravotnictví. Zachovalo se nesmírně pomalu. Dne 19. 5. napsali otevřený dopis zastupitelé za Pirátskou stranu a Starosty a nezávislé, v Karviné máme společný zastupitelský klub, napsali jak panu premiérovi, tak panu ministru zdravotnictví otevřený dopis, v kterém 19. 5. požadovali následující: plošné testování všech zaměstnanců OKD, navýšení kapacit pro testování a urychlené informování testovaných. Možná spolupráce s IT odborníky, párování testovaného s následnými údaji a podobně. Dalších asi pět bodů, které byly obsaženy v tomto otevřeném dopise z 19. 5. Předal mi ho zastupitel za STAN Petr Letocha, karvinský zastupitel.

Já jsem neprodleně interpeloval písemně jak pana ministra zdravotnictví tak pana premiéra. S odpovědí si dali načas. Přišla asi za měsíc. Chápu, mají mnoho jiné práce. Odpověď plná obecných řečí, čísel, ustanovení, správní orgán v souladu s ustanovením vydal mimořádná opatření a podobně. Ale jednoznačně se ukázalo, že ta reálná práce tady odvedena nebyla. Pane ministře, byl jste na jednání s lokálními starosty. Byla to nějaká video konference, pokud se nepletu. Snad z toho neměly utíkat žádné informace ven. Přečtěte si jejich názory. A to nejsou starostové za Starosty a nezávislé. Starostové mnohokrát bez stranické příslušnosti, kteří prostě říkají: ministerstvo komunikuje pomalu, nečiní. A vy prostě, teflonový ministr zdravotnictví, vždycky usměvavý, vždycky hezky od začátku krize podává informace s takovým mírným úsměvem na rtech, jak to tady vlastně všechno funguje a všechno to zvládáme. Ale reálně se ta situace horší. Vy prostě jste tím lokálním autoritám nepomohli, oni tu situaci zvládají mnohokrát vám navzdory.

Proč se na výsledky testů čeká tři dny? Proč v jedné obci jednoho dne má starosta údaj, že tam má 50 nakažených a další den má údaj od hygieny bez jakéhokoli zdůvodnění, byť se po tom pídí, že jich má jenom 20? Poklesne to za den o 30. Byl jeden z těch údajů špatný? Jeden správný?

A prosím vás, přestaňte se už jako vláda chovat tím způsobem, když to v této zemi funguje a povedlo se, a to se určitě povedlo, zapříčinit to, že se ta nákaza v ČR nešířila jako v Itálii, tak se prostě tleská vládě. Tak vláda je ta, která může za to, že se vše povedlo, za to dobré. No a ve chvíli, když je problém, tak slyšíme i od premiéra, že za to tedy může ta hygiena, která tu situaci nezvládla. Prostě ta odpovědnost za úspěch, ta je za vládou, odpovědnost za neúspěch není za vládou. A konec konců pošleme toho pana ministra zdravotnictví, který to klidným tónem umí vždycky hezky všechno vysvětlit. Ale to sdělení mnohokrát prostě nemá obsah.

Pane ministře, vy jste to zanedbali, ten vývoj je pomalý. My jsme na to s Piráty a se STANem upozorňovali 19. května. Devatenáctého května. Jaká je vaše reakce? Jaká je vaše reakce na to, že v té chvíli jsme požadovali plošné testování, navýšení kapacit z regionů, kde žádná nákaza není? Co jste pro to reálně od toho 19. května udělal? Ukažte nám přesně to, jaký byl výstup. Piráti a STAN na to upozorňovali, neudělali jste nic.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mašek (ANO): Máme 135 lidí v nemocnicích. A z nich jenom 24 ve vážném stavu Svoboda (ODS): Máme řadu pacientů, kteří jsou nejdřív negativní a pak pozitivní. Není chyba v testech? Richterová (Piráti): Vláda nemá žádný konkrétní plán, jak s těmi lokálními ohnisky nakládat Ministr Vojtěch: Chápu, že se blíží krajské volby, ale pojďme se na to dívat odborně, nikoliv politicky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.