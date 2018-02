Region zahraničí nominuje na předsedu ČSSD Jana Hamáčka

U přítele Jana Hamáčka předpokládáme vynikající schopnosti tolerovat, integrovat a spojovat různé myšlenkové proudy v sociální demokracii. Rovněž oceňujeme jeho dobré vyjednávací schopnosti. To jsou vlastnosti, které jsou pro nastávající těžké období v sociální demokracii hodně důležité.

Co se týče aktuálních názorů a postojů v esenciálně důležité otázce, zda máme v současné mimořádně těžké situaci vstoupit do koalice s hnutím ANO, či zda máme zůstat v opozici, ztotožňujeme se s názory přítele Jana Hamáčka.

Největším nebezpečím pro Českou demokracii by bylo, kdyby hnutí ANO bylo vtlačeno do úzké spolupráce s extremistickými stranami SPD a KSČM, které by si vynucovaly antidemokratické postupy. Z tohoto hlediska je v současné době extrémně důležité, udělat vše pro záchranu demokracie, i když to bude spojeno s mnohými nelibými ústupky. Na čem ovšem musíme v případné koalici s ANO tvrdě trvat, je bezpodmínečné zachování elementárních demokratických principů, přísné respektování ústavního pořádku a pevné zakotvení České republiky ve vysoce demokratických a hospodářsky úspěšných strukturách Evropské unie a obranného společenství NATO.

Karel Hrubý, dlouholetý bojovník za svobodu a demokracii, pronásledovaný komunisty, a poslední předseda exilové ČSSD, nabádá: „Bijte se tak, aby demokracie neprohrála".

Dr. Karel Vodička, mluvčí regionu zahraničí/exil

autor: PV