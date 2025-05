Pravda o Ficovi? EU, nejbližší lidé a lhaní. Kiska řekl vše

„Slovenská politika není veselé téma,“ řekl slovenský exprezident Andrej Kiska v rozhovoru pro Real Talk. Každý politik má podle něj určitá plus a minus. Výborný politik je ten, který sice má své chyby, ale vždy pevně stojí za svými hodnotami. „V politice je mnohokrát vidět, že lidé jsou ochotní v rámci kompromisů, a hlavně v touze udržet se u moci, získávat přízeň voličů, dělat populistické tahy a kroky, které narušují morální integritu člověka,“ domnívá se bývalý slovenský prezident. Za úžasného politika označil někdejší hlavu Česka i Československa Václava Havla. Váží si na něm toho, že se přidržel svých morálních hodnot.

Kiska zavzpomínal na to, jak on sám přijal dalajlámu. „Mí poradci, lidé z ministerstva zahraničních věcí a velká část politického spektra mě prosili, abych ho nepřijímal, protože tím narušíme vztahy s Čínou. A to bylo přesně to, když si řeknete – moje morální hodnota je, že dalajláma kromě toho, že je nositelem Nobelovy ceny míru, je úžasný člověk, kterému bychom měli vzdát respekt a úctu. A určitě se nebudu dívat na to, co Čína kvůli tomu ve vztahu k naší zemi udělá,“ řekl Kiska.

Vyjádřil se také k někdejším oslavám 70. výročí ukončení druhé světové války v Moskvě. Poradci mu prý říkali, aby jel do Moskvy. On to ale odmítl, protože to bylo už poté, co Rusko anektovalo Krym. Měl za to, že není možné, aby na oslavy jel. „Šel tam Zeman a Fico,“ zavzpomínal Kiska. „Jste vystaveni tlaku, ale musíte si říct, to jsou hodnoty, které nikdy, ale nikdy nepřekročíte. Samozřejmě musíme dělat kompromisy, život není černobílý, jsou to odstíny šedé,“ zdůraznil exprezident.

Anketa Obáváte se násilností během letošní volební kampaně? Obávám se 87% Neobávám se 9% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 3678 lidí

Kdyby vládli komunisté, byl by Fico tajemníkem ÚV KSČ

Současný slovenský premiér Robert Fico není podle exprezidenta výborný politik. „On je velmi pracovitý a talentovaný politik, ale ne výborný politik. V tom je rozdíl. On politikou žije od svých studentských let. Kdyby tu byl komunistický režim, byl by už určitě tajemníkem ÚV KSČ. Jeho snahou vždy bylo být politikem. V posledním období je unavený a rád by z politiky odešel, ale musí si zachraňovat svou kůži, takže v politice zůstává,“ řekl exprezident.

Fico podle něj velmi stál o post předsedy ústavního soudu. Přišel prý za ním, aby ho udělal předsedou ústavního soudu, že zastaví všechny procesy proti němu vedené. Všichni Kiskovi poradci tuto myšlenku podporovali. Říkali, že když Fico nebude v politice, udělá méně škody. „Zase to byla morální hodnota, neudělal jsem ho předsedou ústavního soudu,“ objasnil Kiska.

Dále vysvětlil, jak vnímá rozdíl mezi výborným a pracovitým politikem. „Fico je exemplární případ populistického politika. Uvnitř je přesvědčen, že EU je výborný projekt. Říkal mi, že jako malá země musíme být součástí EU. Pak přijde před lidi a řekne: ‚Nám zde nebude nikdo z Bruselu diktovat, my si budeme dělat samostatnou politiku.‘ Ve snaze získat voliče, popularitu a být znovu zvolen narušuje to, o čem je uvnitř přesvědčen. Vnitřně je silně proevropský, je přesvědčený, že je to výborné, ale protože potřebuje získat voliče, postaví se a řekne: ‚EU není dobrý projekt,‘“ domnívá se Kiska.

Existuje podle něj velká skupina lidí, kteří budou Ficovi tleskat a vychvalovat ho do nebes. „Táhne je svou pracovitostí, dosazuje je do funkcí, stará se o ně. Je známý tím, že pokud mu jednou prokážete loajalitu, bude se snažit udělat vše pro to, aby vás ochránil, pomáhal vám,“ řekl exprezident. „Dokáže to, lidé to vědí, proto za ním jdou,“ zdůraznil Kiska.

Součástí profese politika podle slovenského exprezidenta je také schopnost umět lhát. „Populističtí politici lžou nebo úmyslně říkají polopravdy, aby získali voliče,“ domnívá se Kiska.