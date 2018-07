Řehoř (ODS): Nejen investujeme, ale také se snažíme na vše dohlížet

První kroky vedly do Náchoda na VOŠS a SPŠ, kde se zatepluje tělocvična za přibližně 5 milionu korun. Druhá zastávka patřila nemocnici v Náchodě, kde probíhá stavba dvou pavilonů za 1,3 miliardy korun, které by měly být dokončeny do roku 2020.

Prohlédli jsme si také pokračující práce na rekonstrukci budov ve Střední škole propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí. Získáme tím nové prostory pro moderní tiskařský provoz umožňující rovněž výuku žáků s využitím nejnovějších postupů. Rekonstrukce by měla být hotova již letošní rok.

Další zastávkou byla SPŠ Hronov, kde se pracuje na zvětšení prostorů stávajících dílen pro studenty. Cílem je umístit více technických strojů pro jejich praxi. Předmětem rekonstrukce je také vytvoření nového sociálního zařízení za více jak 11 milionu korun.

Mgr. Václav Řehoř ODS

Kandidát do zastupitelstva města Hradce Králové

Když už jsme jezdili po stavbách, rozhodli jsme se zkontrolovat také silnice, do kterých kraj investuje. Zhlédli jsme rekonstrukci silnice Česká Čermná – Borová v hodnotě 24 milionu korun a silnice v ulici Ostašská v Polici nad Metují, která bude v příštím roce pokračovat v Bukovci a pod Pěkovem, a to za 52 milionu korun.

V kontrolách nemocnic jsme pokračovali a navštívili i tu v Broumově. Nemocnice prošla částečnou rekonstrukcí a teď začíná její 2. etapa, konkrétně oprava půl patra s lůžky NIP a DIOP v celkové částce za více jak 21 milionů korun.

Den jsme zakončili kontrolou objektu LDN Opočna. Zde byla nutná výměna oken, přístavba nového přístřešku pro sanitní vozy za 4 miliony korun. V Opočně jsme si prohlédli, jak pokračuje rekonstrukce tělocvičny střední školy za více jak 7 milionu korun.

autor: PV