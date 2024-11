Richterová (Piráti): Chceme Česko jako nejlepší místo, kde mít děti, současný systém je nevyhovující

„V současném systému nám chybí funkční koordinace všech oblastí, které mají co do činění s podporou rodin. Nejde jen o školství a sociální oblast, ale i o zdravotnictví, vnitro, spravedlnost nebo finance. Systém je roztříštěný, závislý na vůli či nevůli lokálních politiků řešit situaci v místě. Jako stát potřebujeme řešení, které zajistí systémovou podporu napříč republikou, propojenou, efektivní a se stabilním předvídatelným financováním. Jinak budoucí generace budou nejen méně početné, ale také méně zdravé a vzdělané,“ okomentovala závěry odborné diskuze Olga Richterová.

„Každé dítě má vyrůstat v bezpečném a podnětném prostředí, které mu umožní rozvíjet své schopnosti a potenciál. Současný systém ale řeší pouze rodiny v dlouhodobě krizové sociální situaci a zasahuje pozdě a často i neúčinně. Více než desetina dětí v Česku přitom vyrůstá v podmínkách, které jejich šance na plnohodnotný rozvoj zásadně omezují – ať už kvůli chudobě, nemoci rodičů nebo násilí v blízkých vztazích. Reálně nám tak hrozí, že budoucí generace budou kvůli nízké porodnosti nejen méně početné, ale také méně zdravé a vzdělané,“ dodala Richterová.

Na semináři, který se konal v Poslanecké sněmovně, vystoupila řada lidí z oboru. Ti představili výzkumy, data i osvědčené postupy z praxe. Zazněly alarmující údaje: zároveň s poklesem počtu nově narozených dětí stoupá počet různě ohrožených dětí. Zatímco v roce 2013 jsme měli ani ne procento dětí bez dostupného praktického lékaře, dnes to je celých 10 procent. V roce 2014 bylo kolem 19 procent dětí nepřipravených na školu ve standardním věku, dnes jsme na 24 procentech. A ani počet dětí v ústavní a náhradní péči navzdory všem snahám neklesá – v roce 2009 jich bylo necelých 24 tisíc, dnes jich je přes 28 tisíc. To je alarmující, neboť celkový počet dětí se snižuje. „Na druhou stranu máme dostatek příkladů z praxe, co funguje a pomáhá. Osvícená samospráva v Krnově provozuje v malém to, co by bylo potřeba i na úrovni státu – tedy pravidelnou cílenou spolupráci všech dotčených institucí, které se umí domluvit, jaká podpora je pro danou domácnost nejefektivnější,“ vysvětluje Richterová.

Jde to díky vůli a dlouhodobému úsilí místní samosprávy, jak na akci představili starosta Krnova Tomáš Hradil a místostarostka Krnova Monika Bala Dudová. Zástupkyně organizace Omama zase představila výsledky svého působení v terénu – forma názorné edukace mladých maminek a osobní nasazaní terénních pracovníků sklízí zasloužené úspěchy. Všichni se shodují, že pro budoucnost dětí je zásadní, aby vyrůstaly v bezpečném a podnětném prostředí už od raného věku. V opačném případě hrozí řetězení neúspěchu i v následujících generacích.

„Pro budoucnost naší společnosti je zásadní, aby každé dítě mohlo naplnit svůj potenciál a je potřeba se mu věnovat již v prvních letech života. I pro stát je mnohonásobně výhodnější nést náklady na vybudování systému včasné preventivní podpory, než pak řešit důsledky. Budoucnost naší společnosti závisí na tom, jak se daří dětem dnes. A když jich je čím dál méně, o to víc má záležet na každém jednotlivém z nich,“ uzavřela Richterová.

PhDr. Olga Richterová Piráti



