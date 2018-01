Richterová (Piráti): Chceme opravdu nezávislý NKÚ

Já jsem doufala, že už tady bude stupínek, tak se zase pokusím, abych viděla. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem ráda, že se teď věnujeme něčemu, co můžeme skutečně ovlivnit jenom my. Tohle je jenom na nás, jak proběhne volba do NKÚ a je na nás, jak hodně nezávislý bude. Už jsme slyšeli, že tady byly ty čtyři neúspěšné volby a ještě jsme neslyšeli, jak to s těmi předchozími kandidáty bylo. Já si myslím, že je hodně důležité si to připomenout, protože skutečně jde o to, jestli budou dnes zvoleni kandidáti s odborností nebo podle politického klíče.

V podstatě ta hrozně důležitá věc je, že členem kolegia NKÚ je člověk až do 65 let věku, je to funkce, kde zkrátka zůstane až do důchodu. Současně je velmi pravděpodobné, že NKÚ už ke svým dnešním velkým pravomocem dostane i rozšíření pravomocí, aby dosáhl i na města a obce. Pokud vím, tak to včera zaznělo i od pana Babiše, takže je to výjimečně důležitá pozice.

Možná si tady mnozí pamatujete to poslední hlasování. Vlastně v lednu 2017, před rokem, byl zvolen pan Adolf Beznoska, což byl tehdy poslanec za ODS. Ten byl jediný zvolen ze tří tehdy hlasovaných kandidátů a v podstatě od té doby je v tom kolegiu NKÚ místo 15 plných členů pouze 13. Jenže když půjdeme ještě maličko zpátky, tak už v říjnu 2016 bylo hlasování, kde byli navrženi odborníci, pan Jan Kinšt a pan Stanislav Koucký a pan Roman Kubíček, poslanec. Tehdy neprošel ani jeden. Pak byla v listopadu předána nová nominace a tehdy právě byl k panu Kinštovi a panu Kouckému přidán jiný poslanec, a to ten následně zvolený pan Beznoska. Co ale bylo pikantní, pan Kinšt ani pan Koucký jakožto, řekněme, nominanti výsostně odborní, zvoleni nebyli. A následovaly takové trošku mediální přestřelky a v únoru 2017 byla zase další nominace. Pan prezident NKÚ nominoval ředitelky dvou odborů, čili zase odbornice s dlouholetými zkušenostmi, paní Vorgovou, paní Šenkovou(?), v březnu 2017 opět nebyly zvoleny.

A teď my zase stojíme před v něčem hodně podobnou situací. Máme dva nominanty, pana Kinšta, u kterého teda ti z vás, kteří tady už byli, dobře znáte jeho životopis. Na mě udělal obrovský dojem, 12 let pracovních zkušeností na Evropském účetním dvoře, působil tam i jako předseda auditního výboru u Europolu a jako předseda a člen auditního výboru toho Účetního dvora, člověk s obrovskými mezinárodními zkušenostmi a renomé. A vedle toho máme jako kandidáta pana Romana Procházku, který je bývalým poslancem a komunálním politikem, čili někým, kdo dnes aktivně nakládá se státním majetkem. Vlastně ta funkce NKÚ je definovaná v ústavě v hlavě V, v hlavě páté, a říká se, že to má být nezávislý orgán. Nejvyšší kontrolní úřad vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.

My jsme tady v situaci, kdy v prosinci, před měsícem, vyšel na Seznamu článek, že pan Faltýnek poprosil pana Kalu - a teď bych si to dovolila ocitovat: zda by nenavrhl našeho bývalého poslance, tedy poslance za ANO, který si myslím, že je vhodný pro tuto funkci. A já bych nyní prostřednictvím pana předsedajícího ráda požádala pana Faltýnka, jestli by mně osobně a nám pirátům doplnil to CV, ten životopis, který máme, protože nám z toho není zřejmé, jaká je kvalifikace pana krajského zastupitele Procházky pro funkci člena kolegia NKÚ. Takže mám tuhle prosbu. V souladu s ústavou za piráty chceme opravdu nezávislý NKÚ, nechceme, aby to byla teplá místa a zajímá nás kvalifikace pana Procházky. Prostřednictvím předsedajícího pokud by mi svůj názor sdělil pan Faltýnek, budu moc ráda. Děkuji.

