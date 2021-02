Richterová (Piráti): Dát pozitivní motivaci všem živnostníkům má smysl

reklama

Vážené kolegyně a kolegové,

jsem ráda, že se na toto jednání konečně dostalo toto téma pozitivní motivace pro všechny, kteří jdou zodpovědně na testy a kteří se nechají nahlásit a vytrasovat. Schválně to říkám takto, se nechají, protože si lidé takto volají, ptají se, můžu tě říct? Můžu promluvit o tom, že jsme byli v úzkém kontaktu? A tohle chceme změnit. O co jde? Není možné toto zařídit pouze pro zaměstnance, pouze pro ty, kteří sice nyní mají nízkých, ale alespoň těch šedesát procent, byť to je redukované, byť v reálu to je spíše padesát procent čisté mzdy, ale pořád to něco je, a zapomenout na živnostníky.

Já proto předkládám dva pozměňovací návrhy. To řešení, které tady je předložené, určitě nějak pomůže, určitě nějak situaci zlepší, ale je to pořád snad ne ani polovičaté, ale jenom takové třetinkové řešení, opravdu ta hlavní věc je, aby živnostníci, kteří nyní mají nulu, nulu kompenzací, protože i když si platí nemocenské pojištění zodpovědně, to je samozřejmě jenom část z nich, ale pořád to je významná část, pořád jsou to desetitisíce, možná statisíce lidí, co si platí nemocenské jako živnostníci, tak tito lidé dnes nemají prvních čtrnáct dní žádné nemocenské čili ani nic v karanténě.

A o tyto lidi nyní jde, protože pokud nedostanou alespoň nějaký příspěvek, tak se jejich motivace zase nijak nezvedne. A pokud chceme opravdu reálně tyto poslední tři měsíce, doufejme, do proočkování podstatné části populace a zejména nejstarších seniorů zvládnout, tak musíme adresovat právě živnostníky. Abyste nebyli, vážené kolegyně a vážení kolegové, v morálním dilematu, zda je možné pozitivně motivovat i ty, kteří si neplatili nemocenské pojištění, tak předkládáme dvě verze toho pozměňovacího návrhu.

Jedna verze je užší, skutečně podle mě naprosto férová pro ty, kteří platili to pojistné, tak ať mají také šanci dostat tu pozitivní motivaci. Já vám to schválně přečtu. Znamená to vlastně rozšíření nároku na kompenzační bonus pro ty osoby, které sice nemají vlastně zakázanou činnost, nejsou subjekty, které mají nárok na kompenzační bonus jako takový, ale aby na to dosáhli, pokud jim je nařízena izolace nebo karanténa. Jde o řešení, které by vyplývalo z mediálních prohlášení paní ministryně financí Schillerové a budu ráda, pokud se k tomu, paní ministryně, tady vyjádříte. Super, že se k tomu vyjádříte, jsem ráda. Jde zkrátka o to, že pokud necháme propadnout ty živnostníky, kteří jsou mimo kompenzační bonus a těch je opravdu hodně, všichni víme, jak přísná je Finanční správa na to, kdo má nárok, tak v ten okamžik nám chybí ten faktor pozitivní motivace pro velice významnou část pracovně činných obyvatel. To je tedy užší varianta, užší pozměňovací návrh a pak je tady širší.

Širší, který by uznával to, že situace u nás je velice napjatá a řekla bych, kvůli boji s pandemií má smysl dát pozitivní motivaci všem živnostníkům. Prostě jsme to předložili, jsme přesvědčeni, že ta situace je tak objektivně napjatá, že toto má smysl, ale zvažte to, prosím, vážené kolegyně a kolegové. Ještě jednou to shrnu. Jde o to, že tak, jak je nyní navržen zvýšený kompenzační bonus podle toho, co lítá médii, tak stále ale nepokrývá ty, kteří na něj nárok nemají v okamžik, kdy onemocní a jsou prokazatelně buď nemocní s covidem, anebo v karanténě nařízené epidemiologicky, ne že si to sami řeknou, ale nařízené. Takže to je ta klíčová věc.

A pak ještě jedna věc, to je menší pozměňovací návrh čistě pro situace, kdy reálně někdo má příznaky delší dobu, ale třeba už není tak nemocný a říká si také, já bych do té práce klidně zpátky mohl, aby, pokud to uzná lékař, mohl být doma čtrnáct dní místo deseti za tu zvýšenou částku. Tak to je takový jaksi drobnější pozměňovací návrh, vycházející z reálných zkušeností, že u některých lidí je ten průběh odlišný a i když už nejsou vyloženě práce neschopni ve smyslu, že by jim bylo tolik zle, tak ale stále by mohli být nebezpeční svému okolí, a aby nebyli motivováni tuto situaci zamlčet, abychom je naopak pozitivně motivovali v případě, že nemůžou vykonávat práci z domova, na home office i tak vydržet.

Děkuji.

