Richterová (Piráti): Dávka příspěvku na bydlení je dost složitě konstruovaná

Děkuji za slovo. Já bych se ráda obrátila zejména k paní ministryni, protože vůbec neodpověděla na otázky k tomu, jak to bude, od kdy začne vlastně běžet ta lhůta pro případnou výpověď, co se stane, když tedy v září někdo nezaplatí nájem. Je to naprosto klíčová věc. Rozhodujeme tady o něčem, co bude mít dopady na každodenní život opravdu statisíců lidí. Sice se ty úlevy z placení nájmu týkají jenom těch, na které má prokazatelný dopad boj s koronavirem. Všichni ti, kteří mají příjmy stabilní, žádné úlevy mít nebudou. To je tak v tom zákoně samozřejmě správně napsané, ale bude to mít dopad na spousty lidí zajištěných ať už ve starobním důchodu, nebo jinak, přestože pronajímají jeden, dva byty. Proto to je nesmírně důležité, aby ten zákon byl napsaný naprosto správně. A on v té své krátkosti a jednoduchosti možná tohle nedomýšlí.

Ta dávka příspěvku na bydlení je dost složitě konstruovaná v tom, že vlastně zohledňuje vaše příjmy čtvrt roku nazpět, podle toho se pak posuzuje. A co se stane, když nebude podle čeho doložit ty výdaje na bydlení? Příspěvek na bydlení se dneska přisuzuje podle toho, jaké jste prokazatelně měli v posledních třech měsících ty výdaje na bydlení. Ale když nebudete nic platit? Vlastně se rojí akorát čím dál tím víc otázek a čím dál tím méně odpovědí.

Já se hlásím k pozměňovacím návrhům číslo 4740, ke zrušení bezdoplatkových zón, protože to je jedna z věcí, které budou potřeba, aby bylo možné po celém území České republiky vyplácet doplatek na bydlení. A k návrhu 4741, aby to po dobu krize byla tato možnost zrušena. Ale musím znovu říct, že mě ta debata tady nepřesvědčila. Není technicky vydiskutováno, jak budou fungovat ty dnešní složité mechanismy, není vyjasněné, jaké garance dostanou pronajímatelé co se týče těch dalších měsíců. Už budou čtyři měsíce čekat a pak by měli ještě mít případně další tři měsíce plus jeden na vyklizení? To je naprosto likvidační. Tyto otazníky nám, prosím, paní ministryně, vysvětlete.

Stejně tak vlastně by alespoň nějakou jistotou bylo umožnit případně vyplácení na účet majitele, nějaké takovéto mechanismy. Potíž je prostě v tom, že se zdá, že v tom je díra. Díra, že někdo si bude moci říct, teď je volných bytů mnohem víc, protože přece jen se uvolnily kvůli Airbnb, kvůli tomu, že tu nejsou cizinci a tak dále, takže bude možné mnoho měsíců neplatit, odstěhovat se a pronajmout si byt jinde.

Víte o mně, že jsem člověk, který se zasazuje o soudržnou společnost, o spravedlivá opatření, ale tady během této debaty ve Sněmovně jsem začala přehodnocovat svůj postoj, že to opatření povede k dobrému, a stále se mně zdá jasnější, že to není domyšlené. Je mi moc líto, že to musím takto říct. Přála bych si, aby to domyšlené bylo, přála bych si, abychom mohli teď odhlasovat zákon, který dobře vyřeší problém s bydlením, ale nejlepší řešení by bylo využít toho mimořádného stavu k radikální proměně Úřadů práce, k radikální proměně toho, že tam teď nejsou žádné automatické systémy, v nouzovém stavu jste schopni je udělat mnohem rychleji a stihnout během dvou měsíců, tří měsíců takový systém vyplácení, aby to bylo zvládnutelné přes ty sociální dávky, ale ne přenášením břemene na pronajímatele, kteří přijdou o svoji jistotu z rozhodnutí státu a nedostanou žádnou garanci. Bez té garance pro ně, pro ty, kterým vzniknou dluhy, to opravdu smysl nedává.

V tom návrhu je jedno malé ustanovení, že kdyby to bylo nesnesitelné pro majitele, tak je možné dát tu výpověď, ale to budou akorát soudní spory. Obávám se, že to nesplní zamýšlený účel.

