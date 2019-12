Richterová (Piráti): Dnes zvedneme ruce pro vratku, abychom v lednu mohli schválit nápravu

Děkuji za slovo. Věcně už bylo skoro všechno shrnuto.

Jen bych ráda zdůraznila, že je na místě poděkovat Senátu, že zbrzdil přijetí té nedotažené novely a že jsme dostali prostě prostor to tímto způsobem opravit. Já bych ráda připomněla, že Jakub Michálek za Piráty předkládal pozměňovací návrhy, které jsou teď vlastně díky tomu procesu ve sněmovním tisku 63 zapracovány. V podstatě se tedy dá říct, že mise splněna. Ještě náš čeká ten leden, urychlené schválení, jak bylo právě přislíbeno panem předsedou poslaneckého klubu Faltýnkem, na té příští schůzi. Předpokládám, že jediné, co by to mohlo ohrozit, by byl případný pád vlády, a to si přes Vánoce úplně neumím představit. Jediné, co je škoda, že se to zkrátka nepovedlo takto věcně projednat jaksi při přípravě původního zákona, a sice této vratky, tohoto tisku 73.

Chci ještě zdůraznit, že tím, jak se povedlo dojednat úpravu tisku, se vyšlo velice vstříc zejména tlumočníkům z malých jazyků a tlumočníkům českého znakového jazyka. Jde o skupiny, které jsou malé, kde těch možných soudních tlumočníků je několik na republiku a ta omezení, která by na ně původní úprava kladla, by byla opravdu příliš velká.

Čili dnes tedy neradi, ale v rámci dohody zvedneme ruce pro tu vratku, abychom potom v lednu mohli schválit dohodnutou, všemi stranami odsouhlasenou, nápravu.

Děkuji.

PhDr. Olga Richterová Piráti



