Richterová (Piráti): Dostupná péče o děti se vyplatí všem

Piráti podporu rodin prosazovali dlouhodobě a byla to také jejich podmínka při vyjednávání o úsporném balíčku s tím, že rodiny s dětmi v současné ekonomické situaci patří mezi domácnosti s nejnižšími příjmy.

„Rodičovský příspěvek se tři roky neměnil, zamrzl v roce 2020 a jeho reálná hodnota neustále klesá, v těch třech letech o 100 tisíc korun. Co by to vyřešilo, je pravidelné navyšování jako u jiných státních podpor. Návrh na pravidelnou valorizaci rodičovského příspěvku jsme ostatně za Piráty podávali už v minulosti z lavic opozice a náš návrh smetlo ANO ze stolu. Ani se o tom nechtěli bavit. Dnes se tváří, že by byli pro, ale ve skutečnosti jsme to my, kdo podporu rodin prosazuje dlouhodobě. Paní Schillerová valorizaci nechtěla,” uvedla pirátská místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová.

„Inflace a vzrůstající ceny potravin a základních potřeb mají největší dopad právě na rodiny s malými dětmi, o samoživitelkách a samoživitelích ani nemluvě. Rodičovský příspěvek je v zásadě náhrada mzdy, protože rodič při péči o malé dítě nemůže chodit do práce, popřípadě kompenzace výpadku mzdy při zkráceném úvazku. Dnes se “rodičák” pohybuje mezi 7 – 10 tisíci korunami měsíčně, samozřejmě v závislosti na zvolené délce čerpání. Do toho ale roky chybí místa ve školkách či dětských skupinách, pročež si řada rodičů nemůže ani přivydělat. Porodnost navíc klesá. Ve finále na tom tedy tratíme všichni, a naopak dostupná péče o děti se vyplatí všem,” dodala Richterová.

„Vedle navýšení rodičovského příspěvku od 1. ledna jsme si přáli i postupnou kompenzaci hodnoty rodičovského příspěvku. Nabízeli jsme různá řešení, ať ten výsledný rozdíl není tak velký. K debatě za nás byla automatická valorizace - tedy zamezení takovým ostrým zubům do budoucna či navýšení o 30 tisíc korun pro rodiče dětí narozených v roce 2023 a 10 tisíc korun pro rodiče dětí narozených v roce 2022. Výsledné řešení z našeho pohledu není ideální, ovšem jsme velmi rádi, že tato vláda schválila po roce a půl, co na to upozorňujeme, navýšení o 50 tisíc od začátku příštího roku,” uzavřela místopředsedkyně Sněmovny.

Piráti prosazují i další změny v nastavení rodinné politiky. Lepší podmínky pro rodiče s malými dětmi, reálnou garanci místa v mateřské škole nebo jiném předškolním zařízení, rozšíření kapacit péče o děti, např. sousedskými dětskými skupinami, a omezení nadměrné byrokracie.

