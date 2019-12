Richterová (Piráti): Handrkování okolo rodičovského příspěvku je pro rodiče nedůstojné

Děkuji za slovo. Vážené přítomné paní ministryně, vážený pane senátore, kolegyně, kolegové, já bych se ráda velmi stručně vyjádřila k tématu, jehož jsme byli všichni rukojmími poslední rok. V podstatě jsme rukojmími té důvěry veřejnosti, že nějakým způsobem reprezentujeme správu této země. I my, kteří jsme v opozici, i my, kteří reálný vliv nemáme, a i na příkladu schvalování rodičovského příspěvku je vidět, jak nepředvídatelné je tady rozhodování. Kolik slibů je dáváno planě, a jak těžké je říkat, že se na něco dá v politice spolehnout. Opravdu nejnáročnější pro chápání široké veřejnosti domnívám se je to, že několikrát zaznělo zejména bohužel z úst paní ministryně, že rodičovský příspěvek bude nárokovatelný pro všechny, kteří budou mít ty děti do čtyř let věku, a potom se ukázalo, že to není funkční koaliční dohoda. My jsme zkrátka teď v situaci, že něco na čem v celé Sněmovně je široká shoda, že rodičovský příspěvek je třeba zvýšit, se schvaluje až na úplně tu nejposlednější chvíli. Lidé jsou do poslední chvíle v nejistotě a na místo toho, aby to prošlo v klidu před nějakým tři čtvrtě rokem, a aby byly dostatečné informační materiály, aby pracovníci a pracovnice úřadu práce věděli, co mají lidem říkat. Aby měli dostatečné podklady i oni, jak informovat lidi, tak namísto toho všeho na některých pracovištích jsou až do poslední chvíle v naprosté nejistotě.

Není to tak všude, ale z těch ohlasů, co mám z terénu, se lidé leckde nedozvědí, co by se dozvědět měli.

Takže to je ta jedna opravdu špatná zpráva. Namísto důvěry veřejnosti, že alespoň u takto jaksi všeobecně podporované věci jako je navýšení rodičovského příspěvku se to podaří schválit včas a předvídatelně, tak i u toho jsou lidé zase v nejistotě, pracovníci ve stresu a ve finále bude spousta lidí bohužel zklamaných, že nedosáhnou na těch celých 80 tisíc, že se jich budou měsíční limity čerpání a že - a to je alespoň jedna věc, která se podařila a za níž chci poděkovat kolegům z těch stran, kteří to uznali za důležité, což byly vlastně úplně všechny strany kromě ANO a ČSSD - a sice navýšení měsíčního limitu čerpání na deset tisíc korun, které se týká třeba hodně živnostníků. Díky tomu tedy některé rodiny zvládnou vyčerpat alespoň o něco více.

Za tento návrh, který prošel Pirátům, jsem moc ráda a děkuji za to těm, kdo nás podpořili. Ale stejně to nevyřeší situaci řady rodin, které třeba nevěděly, že existuje limit, že změna u čerpání rodičovského příspěvku je možná jen jednou za tři měsíce. Takže ten, kdo si přišel prodlužovat až v prosinci, si bude výšku čerpání moci měnit až v březnu. Takovéhle různé věci bylo potřeba široce komunikovat a to co nejdříve. To je tedy k tomu jednomu bodu - předvídatelnost, ztráta důvěry veřejnosti vlastně v kvalitu té veřejné správy.

PhDr. Olga Richterová Piráti



A druhá věc, kterou chci říct. Podpora rodin, podpora rodičovství a zároveň i podpora kvalitní a široce dostupné předškolní péče - (Silný hluk v sále.)

Děkuji - a péče o malé děti. A v podstatě to je tedy téma zákona o dětských skupinách, ať už se jim bude říkat jakkoliv, na jméně nezáleží. Jde prostě o zákon týkající se toho, jak budou financována zařízení pro děti předškolkové, děti typicky mezi rokem a půl a třemi lety věku. A tento zákon je zase někde v meziprostoru, někde visí, financování je z eurofondů, není výhled, jak to bude do budoucna. A tohle je přitom klíčová věc pro rodiny s malými dětmi, jestli opravdu pro ně bude místo třeba ve dvou letech věku dítěte, jestli opravdu ta péče bude kvalitní, protože nebude přehnaný počet dětí na typicky jednu paní učitelku. U toho chci jenom připomenout, že debata o počtu dětí na jednu učitelku, jednoho vychovatele, v mateřské škole, domnívám se, že ještě ani nezačala. A přitom těch 24 dětí třeba ve věku tří let prostě není zvládnutelné tak, jak jsou dnes u nás nastaveny limity.

Závěrem chci zdůraznit, že to handrkování, kterého jsme byli okolo rodičovského příspěvku na politické scéně svědky, mě připadá pro rodiče nedůstojné. Domnívám se, že si to nezaslouží a bylo by do budoucna třeba takové handrkování nezažívat. Bylo by třeba mít pravidelné, mírné zvyšování, ne takovéto skoky. To byla podstata zase pirátského návrhu pravidelné, mírné valorizace. Ten byl odmítnut. Ale já to chci připomenout. Za několik let totiž zase někdo další patrně předloží skokové navýšení a budeme zase ve strašně podobné situaci. A to je prostě nedůstojné a takovýto kolotoč dohadů a ve finále nespravedlnosti vždycky pro někoho by, domníváme se v Pirátech, neměl pokračovat. Děkuji za pozornost.

