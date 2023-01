Richterová (Piráti): Já si dezinformační útok zažila. Nikomu to nepřeju

reklama

Velice děkuji. Využívám této možnosti reagovat na průběh rozpravy a děkuju za to umožnění paní kolegyni, protože mně se to prostě velice osobně dotklo. Před několika lety, kdy o mně byla šířená přímo osobně s mojí fotografií se smyšleným lživým citátem lež. Tohle je, prosím, případ dezinformace, případ, který nakonec ve finále, bylo to o smyšlených bytech pro migranty, se nějakým způsobem promítl i do předvolební kampaně šéfa největšího opozičního hnutí zde ve sněmovně. On i po volbách, pan poslanec Andrej Babiš, přiznal, že to s těmi migranty do chalup byla tak trošku věc z říše fantazie. Ne tak trošku, to byl úplný výmysl.

Já jsem minulý týden vyhrála pravomocně soud proti tomu, aby nebylo možné šířit lži o lidech, s paní, která o mně šířila tu naprostou smyšlenost. Věděla to, bylo to vědomé a bylo to velmi nebezpečné. Ty výhrůžky násilím, vulgarity, opravdu věci, nepřála bych to vůbec nikomu, jsou totiž něco, co se znásobilo se sociálními sítěmi. Ale bylo to přítomné vždy, vždycky se míchaly nějaké vášně na základě nepravd. Jenom bych připomněla v minulosti už také známý fenomén jaksi veřejného davového lynče. Takže lži a dezinformace můžou spouštět takové věci a ta klíčová věc je: Lež není názor. Já tedy chci každého, prosím, povzbudit k zamýšlení se, když šíříte informace, zda je máte ověřené. A když se tady bavíme o nějaké abstraktní svobodě slova, abychom si uvědomili, že je to i velmi konkrétní věc. Odpovědnost za to, co říkáme a také odpovědnost za to, že se svobodou se zároveň pojí i odpovědnost. (Předsedající: Čas, paní místopředsedkyně.) Děkuju.

PhDr. Olga Richterová Piráti



