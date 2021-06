Richterová (Piráti): Je to veliká věc nemoci mít další děti, když jste k tomu nedali souhlas

reklama

Chtěla jsem stručně vystoupit s podporou, protože za poslanecký klub Pirátů jsme vždycky byli ti, kdo podporovali zařazení tohoto bodu. Taky tady sedí u stolku zpravodajů můj kolega František Elfmark. Ale protože padla ta otázka, tak je asi potřeba ještě jednou stručně zopakovat, o co jde. Jde o to, že od roku 2004, 2005 se nevyvratitelně jaksi prokázalo, že byly ženy v naší zemi sterilizovány bez náležitého souhlasu. Buď nedaly souhlas se zákrokem vůbec, anebo sice připouštěly, že nějaké dokumenty podepisovaly, ale to bylo ve stavu, kdy vlastně o tom nebyly schopné rozhodovat. Takže jenom chci zdůraznit opravdu velice stručně, že byly prostě prokázány situace, kdy to bylo naprosto v rozporu s právem, naprosto v rozporu s přáním těch žen. A od roku 2005 se vlastně táhne snaha tyto ženy nějakým způsobem odškodnit.

V roce 2009 se za tyto nezákonné sterilizace omluvila česká vláda. Ale zase, od roku 2009 uplynulo spoustu času. Je rok 2021 a zatím žádná z nich nedostala žádné odškodnění a řada z nich třeba i mezitím už i zemřela. Prostě je opravdu nejvyšší čas.

Já jsem se sešla k tomu nejenom s paní zástupkyní ombudsmana paní Monikou Šimůnkovou, ale právě jsem dostala i řadu zpráv od těch žen, pro které to je obrovská věc dodneška. To prostě není žádná maličkost. Je to veliká věc nemoci mít další děti, když jste k tomu nedali souhlas. Proto jsem ráda, že to nyní budeme hlasovat. A zároveň si přeji, aby se něco takového už opravdu nikdy neopakovalo.

Co se týče toho hlasování, tak máme asi poslední šanci, abychom to stihli. Tak pojďme na to.

