Richterová (Piráti): Navrhujerme ukotvení chytré karantény v zákoně

Děkuji za slovo. Vystupuji se stručným shrnutím toho, co jsme tady v průběhu toho minulého čtvrtku a dnešního dne říkali za Piráty. Úvodem bych ráda připomněla, že řada lidí na začátku nouzového stavu zanechala svojí běžné práce a vrhla se do pomoci v různých oblastech. A to, že tolik lidí nasadilo svoje kapacity intelektuální, svůj čas do různých druhů pomoci, je podle mě třeba jednak vyzdvihnout, a potom i vzít v úvahu, že zvládnutí případné druhé vlny nebo jiné pandemie v budoucnu bude možné jenom s důvěrou veřejnosti, že takováhle vlna solidarity má smysl. A právě proto, aby tuhle důvěru ve vedení státu lidé neztratili, stručně shrnu to, co je za nás velmi důležité jako poučení a jako příprava na možné podobné věci v budoucnu.

Je to tedy ta aktualizace pandemického plánu a to, aby se skutečně jelo podle pandemického plánu, aby to byla ta opěrná kostra pro konání vlády. Povedlo se nám na infožádost Jakuba Michálka získat jasný organogram ústředního krizového štábu, ale je to přesně druh věci, kterou by veřejnost skrze tu naši infožádost neměla dostat na konci května, ale je to informace, která má být k dispozici hned na začátku. A stejně tak dlouho trvalo i získat seznam odborných pracovních skupin radících v těch velmi důležitých věcech na Ministerstvu zdravotnictví.

Třetí věc. Data vědcům. I to byl velmi, velmi dlouhý, skoro bych řekla porod. Něco se podařilo, ale ještě to není úplně dotažené do konce.

A přitom tyto základní věci, organogram toho Ústředního krizového štábu, seznam těch poradenských odborných skupin a členů v nich a data pro vědce, je základ pro tu důvěru. Pro důvěru, že rozhodnutí jsou opodstatněná, a že ti, kdo je navrhují, k tomu mají potřebnou kvalifikaci a zkušenosti.

A druhá věc, se díky té větší transparenci nastane snížení rizika, že klíčové informace budou jenom v jedné hlavě. Že budou skutečně důležitá rozhodnutí záviset jen na minimálním počtu, a tito lidé nebudou nijak nahraditelní.

A poslední věc, co chci zdůraznit, to veškeré nasazení veřejnosti, ať už aktivity týkající se dobrovolnického šití roušek, ale i toho 3D tisku pro štíty i ventilátory. Tohle všechno jsou dílčí pomoci, které byly nesmírně důležité, ale bez toho manažerského zvládnutí svrchu, bez té koordinace, kde jsou pomůcky nejvíc potřeba, a bez toho prověřování aktualizování kapacit to zase ta veřejnost nemůže zvládnout sama. A to je to, co bych velmi prosila, všechny, kteří se podíleli na těch posledních dvou měsících, na těch opatřeních, aby zvážili, jaká vyvodit poučení pro co nejlepší koordinaci a manažerské zvládání případné pandemie v budoucnu.

A poslední bod. Ukázalo se, že řada věcí potom závisí na právních rámci. A že kde nám chybí právní rámec, je právě ta chytrá karanténa. Takže namísto přehazování odpovědnosti z celé vlády na jediné ministerstvo, navrhujeme - a to je velmi důležité, a to bych ráda podtrhla na závěr, ať právě právní náležitosti nutné pro chytrou karanténu jsou ukotvené patrně v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Zrovna toto opravdu chybí. To je stručné shrnutí za body, s nimiž jsme vystupovali v průběhu jednání k tomu vyhodnocení. A já věřím, že se podaří si to poučení vzít, že se podaří, aby pandemický plán příště opravdu byl ten plán, podle něhož se pojede. A aby takové zdánlivé detaily jako organogram Ústředního krizového štábu byly příště od začátku přístupné veřejně.

Děkuji za pozornost.

