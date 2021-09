Richterová (Piráti): Neuznáváním základního přístupu dál podkopáváte důvěru veřejnosti

reklama

Protože už se nedostane na řádnou debatu, tak se optám v reakci na pana ministra takto, protože my jsme za Piráty posílali už 27. května návodnou interpelaci na to, jak řešit protilátky. Řešili jsme to proto, že v reportu Světové zdravotnické organizace z 10. května se právě ukázalo, že 90 až 99 % nakažených vytváří protilátkovou imunitu. ECDC - evropský úřad - také poukazoval nejenom na limity testování, ale také na to, že je potřeba prostě zkoumat tu diagnostickou hladinu.

To jsme po naší vládě chtěli. Proč? Protože s naší jednou z nejvyšších promořeností na světě k tomu máme vynikající podmínky. Kvůli té smutné skutečnosti, že tady zemřelo a bylo nemocných tolik lidí, máme důvod protilátky řešit. A když jsem se snažila na posledních zdravotních výborech, aby se to řešilo, tak vůbec není jasné, že třeba vaše vláda využije tu velikou studii Preval II k tomu, aby se sledovaly již změřené hladiny protilátek u probandů té studie a aby se řešila reálná míra výskytu reinfekce u nich. To by totiž mohla být příležitost, aby se díky této studii, kterou děláte, využilo stanovení optimální diagnostické hladiny pro protilátkový test.

Takže tak, jako jsem 27. května posílala podrobnou interpelaci s návodem, jak k protilátkám přistupovat, jako jsem se na to pak opakovaně tázala na výboru zdravotním, tak nyní se znovu táži, zda využijete Preval II k tomu, abyste to dosáhli, jinak, prosím, dokažte, že protilátky nejsou indikátor efektivní imunity. To by totiž prostě bylo to tvrzení, co na druhou stranu tvrdíte. A mně to naprosto nedává smysl. Co si myslím, že je potřeba závěrem říci, vy tím bohužel dále podkopáváte důvěru veřejnosti, to, že neuznáváte tento základní přístup.

