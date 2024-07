Richterová (Piráti): Nikdo by se neměl bát zeptat. A už vůbec ne těch, kdo jsou vlivní

Spolek Richterovou neúspěšně žaloval za výrok v televizní debatě, kde se dotazovala na jeho nejasné financování a upozorňovala na to, že narativ, který Aliance pro rodinu zejména v oblasti LGBT práv říká, mnohdy vyznívá velmi podobně jako narativ ruského diktátora Putina. Soud dříve konstatoval, že do svobody projevu by se mělo zasahovat pouze výjimečně v případech, kdy neexistuje jiná volba a i nyní potvrdil, že je tento příměr obecně v rámci práva na kritiku přiměřený.

„Nikdo by se neměl bát zeptat. A už vůbec ne těch, kdo jsou vlivní a veřejně činní. Já se tak zeptala v debatě televize CNN Prima News pana Gregora, místopředsedy Aliance pro rodinu, kdo financuje spolek Aliance pro rodinu? A strhla se mela. Podali na mě žalobu, chtěli mě zastrašit. Nás ale nezastraší,” popisuje místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová počátek soudního sporu, který dnes skončil pravomocným rozsudkem v její prospěch. „Neptala a neptám se na tyto věci z nějakého rozmaru, ale proto, že tento spolek aktivně ovlivňuje veřejné mínění, spolupracuje s ultrakonzervativními spolky a ty jsou v jiných zemích napojené i na finance z Ruska. A ptám se proto, že v názorech na LGBT tento spolek mluví stejným hlasem jako Putin. A to je, zejména v době, kdy vede Rusko na Ukrajině válku a kdy se všemi možnými způsoby snaží rozdělit Evropany, prostě nebezpečné,” dodává.

Aliance pro rodinu dlouhodobě vystupuje mimo jiné jako odpůrce narovnání práv stejnopohlavních párů. Lobbovala například za změnu Ústavy, do které chtěla zakotvit manželství výhradně jen jako svazek muže a ženy, což Piráti razantně odmítají. Jediný cíl této změny je totiž ztížit lidem cestu k rovnoprávnosti. Do povědomí veřejnosti se spolek zapsal také výroky své předsedkyně Jany Jochové, která zlehčila důležitost volebního práva žen s tím, že když by měla manžela, jako má teď, tak proč by volební právo nemohl vykonávat za ni. Dále upoutala nehorázným prohlášením, že rozhodnutí Světové zdravotnické organizace o vyřazení homosexuality ze seznamu nemocí vnímá jako politickou záležitost.

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze svým pravomocným rozsudkem znovu potvrdilo, že je v pořádku upozorňovat na putinovsky znějící kontroverzní výroky Aliance pro rodinu a že je v pořádku se ptát na na jejich financování. Spolek může využít ještě dovolání k Nejvyššímu soudu.

