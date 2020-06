Richterová (Piráti): Potřebujeme dát úřadům práce a obcím k vymáhání funkční nástroje

reklama

Zpátky k faktům. V pirátech samozřejmě víme, že máme velký problém v řadě lokalit, je to spíš regionální. Paní poslankyně Aulická mi je svědkem, že se těm lokalitám nevyhýbám a nezavíráme oči před realitou. Ale prosím, to, co tady zaznívalo jako konkrétní příklady problémů, je problém vymáhání, je problém správného dodržování toho dnešního systému. Takže to, co tady zaznívá jako zneužívání, je selhání toho praktického výkonu státní správy, bohužel. Ale tohle si musíme přiznat. Není potřeba, a proto navrhujeme to vrácení k přepracování, rovnou mluvit o změně systému ve smyslu té legislativní úpravy, protože my spíš potřebujeme dát funkční nástroje úřadům práce a funkční nástroje obcím k tomu vymáhání, ale nikoliv škrtat to nastavení pomoci v hmotné nouzi tak, aby se potom i ti, kteří se do té opravdové nouze dostanou, k tomu nedostali.

A proto jsem tady včera byla ráda, že jsme se bavili o mimořádné okamžité pomoci, protože mnozí jste svědky toho, že ani ti, kteří by pomoc rychle a efektivně potřebovali, pomoc dneska nedostanou. A přitom ten zákonný rámec není tak špatný. Oni by ji dostat mohli, ale ta praxe je jiná. A je to úplně stejně teď z toho opačného pohledu, zase ti, kteří by tu pomoc dostávat neměli, ale dostávají ji, tak tam zase není problém toho nastavení. Ono je možné to vzít, odejmout, je možné to kontrolovat, ale problém je v tom, že tahleta reálná kontrola a to reálné vymáhání se neděje. A to bychom měli řešit, ne aby už vůbec nikdo žádnou pomoc nedostal. Děkuji za pozornost.

PhDr. Olga Richterová Piráti



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Richterová (Piráti): Fakt si neumím představit, jak to budu lidem vysvětlovat Richterová (Piráti): Je ještě jedna skupina, o které se tady zatím nehovořilo Richterová (Piráti): Navrhujerme ukotvení chytré karantény v zákoně Richterová (Piráti): Dohodáři ostrouhali na všech frontách

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.