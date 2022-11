Richterová (Piráti): Praktiky Kremlu připomínají dobu toho nejtemnějšího stalinismu

reklama

Děkuji. Vážení členové a členky vlády, vážené kolegyně a kolegové, já bych tu ráda za nás připomněla několik základních faktů, o nichž si myslíme, že by měly zaznít.

Fakt číslo jedna - Vladimír Putin, vedení dnešní Ruské federace jsou těmi, kdo rozpoutali válku vůči Ukrajině, válku vůči suverénnímu státu, který se pokoušejí zničit. Fakt číslo dva - nesou na rukou krev tisíců civilistů. A fakt číslo tři - další desítky tisíc Ukrajinců odtáhli neznámo kam včetně mnoha dětí. To znamená, že praktiky Kremlu připomínají dobu toho nejtemnějšího stalinismu a únosy ukrajinských dětí za účelem jejich následné převýchovy. To jsou praktiky, které si nezadají s praktikami nacistů.

Ještě několik věcí. V současné době ruská armáda zcela záměrně cíleně útočí na civilní infrastrukturu, zastrašuje civilní obyvatelstvo, odpojuje ukrajinská města od přívodů tepla, vody. Chce zkrátka, a to je potřeba si říct, to je další jasný fakt, nechat lidi v ukrajinských městech umrznout. A tohle přesně jsou teroristické metody.

To, že podporujeme Ukrajinu, ať už v podobě dodávek zbraní, nebo humanitární pomoci, pomáhá této zemi odolat a také to pomáhá zachraňovat konkrétní lidské životy. A ještě jedna věc, také to je něco, co oceňují i naši partneři, naši spojenci v Evropské unii i v NATO. A k tomu chci připomenout, že podobně byla kdysi oceňována Masarykova akce v meziválečném Československu. I to byl velkorysý projekt pomoci. Tak jako tehdy, tak i my dnes ukazujeme, že naše země dokáže dělat velké věci. A já jsem přesvědčena, že se tyto naše činy dnes zapíšou do historie a přesně o tomhle se budou děti jednou učit hodinách dějepisu. Myslím, že je to něco, na co můžeme být už dnes hrdí.

Ale kromě té konkrétní hmotné pomoci a vedle té konkrétní podpory můžeme udělat ještě jednu velkou věc, a to zasadit se o vznik zvláštního trestního tribunálu pro stíhání zločinu ruské agrese. Oč jde? Kromě potrestání konkrétních pachatelů konkrétních válečných zločinů podle ženevských konvencí je potřeba potrestat i ty, kteří o válce proti Ukrajině rozhodli, ty úplně nahoře - Vladimíra Putina a Radu bezpečnosti Ruské federace. Rusko je členem Rady bezpečnosti OSN a podle Charty OSN má tedy zvláštní odpovědnost za - a ten paradox - zvláštní odpovědnost za udržení míru. Místo toho ale samo rozpoutalo hroznou válku.

Takže pokud nechceme, abychom žili ve světě, kde neplatí mezinárodní právo, ve světě, kde silnější soused prostě napadne slabšího, tak musíme odsoudit právě i ty, kteří nesou odpovědnost, kteří rozhodli, a hlásíme-li se k humanitnímu odkazu Tomáše Garrigua Masaryka a máme-li motto našeho předsednictví Evropa jako úkol, tak si myslím, že si máme vzít jako Česká republika za cíl prosadit vznik zvláštního tribunálu pro stíhání zločinu agrese.

Poslední poznámka. Stávající mezinárodní soudní tribunály, zejména Mezinárodní trestní tribunál v Haagu, zločin agrese na Ukrajině stíhat nemohou. Potrestání konkrétních pachatelů za to, že rozpoutali válku, je z mého pohledu klíčové pro udržení míru v Evropě. Spíš pro obnovení a potom dlouhodobě pro udržení v té současné situaci. A proč je to ještě důležité? Aby si toho byli vědomi všichni ti, kteří by v budoucnu chtěli být agresory a něco podobného zopakovat. A mohl by to být i důležitý krok pro mírovou budoucnost Ruska.

Já tedy chci, abychom si uvědomili, že takový zvláštní tribunál může mít veliké důsledky pro budoucnost, může být velice užitečný pro vyrovnání s těmi současnými pachateli a může být klíčový pro to, abychom dokázali dohnat k odpovědnosti ty, kdo skutečně rozhodovali a rozhodují. Podporuji tedy za náš klub, abychom schválili navržený text usnesení, které odsuzuje ruské útoky na civilní infrastrukturu a na civilisty, abychom si i prostřednictvím tohoto usnesení byli vědomi toho, jaké jsou to hrozby pro celoevropskou bezpečnost, a věřím, že se nám podaří přispět i právě k ustavení onoho zvláštního tribunálu.

Ještě jednou, tohle všechno, co zaznívá, ať už myslím tato vyjmenovaná fakta, nebo od mnoha jiných kolegů a kolegyň, ukazuje, jak strašně potřeba je, aby mezinárodní právo platilo, a stejně tak, že si asi všichni můžeme jenom přát, aby Ukrajina co nejdříve zvítězila. Děkuji.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

