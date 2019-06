Richterová (Piráti): To není názorová polemika, to je šíření nenávisti

Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení ministři, které tady vidím přítomné, já bych ráda jen tak připomněla - já jsem v minulosti vyučovala na filozofické fakultě Univerzity Karlovy a právě pan Šlerka tam byl mnohaletým vedoucím jednoho oboru, oboru zvaného nová média. Je to skutečně akademik, odborník. Ráda bych zdůraznila, že to, že jsme se na nominaci shodli právě s klubem KDU, ukazuje, že to není kandidát stranický, ale nadstranický.

Naopak tu stojím, abych vám připomněla, jaké kontroverze jsou spjaté s jiným kandidátem, a sice s panem Michalem Semínem. Stojím tady proto, že považuji skutečně za velice důležité, koho jako Sněmovna zvolíme do Rady České tiskové kanceláře. Není to malá věc. ČTK má obrovský vliv na českou mediální scénu.

Víte, že já jsem lingvistka, korpusová lingvistka, že jsem studovala mimo jiné to, jakým způsobem jazyk odráží naše myšlení. Já bych ráda přitáhla vaši pozornost ke slovům samotného pana Semína, k tomu, jak on sám vnímá svět. Odcituji vám z jeho dvou textů, z textů, které sám zveřejnil. Jakožto někdo, kdo reprezentuje akci DOST, se hlásí k hodnotě autentického náboženství. To mě zaujalo, já sama jsem evangelička, nicméně v textu, který zveřejnil pan Semín na portálu Karolík, katolická revue, jsem našla opravdu části, které například ve vztahu k Židům vybírají kontroverzní citaci "vy máte ďábla za otce" a potom autor pan Semín dodává "tato řeč je stále aktuální, neboť soudobý judaismus navazuje na farizejskou linii, v tomto smyslu nelze ani oprávněně tvrdit, že máme za společné dědictví desatero".

Já nyní odcituji z textu pana Pavláta, ředitele židovského muzea, že "podobně vyhrocený dehumanizující antijudaismus v minulosti vedl k nesčetným projevům násilí proti Židům. A dědictví takového antijudaismu potom sehrálo tragickou roli i v dějinách antisemitismu, včetně toho genocidního nacistického". /Konec citace pana Pavláta./ Chci upozornit na to, že to opravdu není maličkost.

A druhý text, z něhož vám chci několik ukázek přečíst, zase byl otevřený dopis pana Semína, který byl adresován České televizi. Jenom upozorním na sousloví, která se v tom dopise opakují. Opakuje se tam sousloví typu, kdy označuje novináře za uvědomělé soudruhy, kteří burcují publikum do boje proti rozvracečům socialismu, pardon, liberální demokracie, že novináři dělají politické školení mužstva /to bylo uvedeno v uvozovkách/, nebo že předvádějí estébácké praktiky, případně v tom textu jsou názvy jako politruci z České televize, nebo zase novináři jsou označeni za propagandistické duo. Poslední takové sousloví je mediální hyeny.

Já chci zdůraznit, že názorově nehodlám polemizovat s tím, co pan Semín zastává, ale takováto slovní spojení nejsou názorovou polemikou, to je šíření nenávisti. Nic jiného. Apeluji na vás, abyste to při své volbě zvážili.

Děkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

