Richterová (Piráti): Úprava pro soudní tlumočníky se musí lišit od soudních znalců

Děkuji za slovo. Věřím, že toto bude jedno z výjimečných velmi konsenzuálních projednávání. Ostatně již proběhla debata vlastně na podvýboru ústavněprávního výboru, na podvýboru zabývajícím se justicí a soudní samosprávou, kde to bylo věcně projednáno. A když to shrnu, tak opravdu ta úprava pro soudní tlumočníky se musí lišit od soudních znalců. Byla přejata trošku mechanicky.

Jenom chci upřesnit - já jsem tlumočnice, ale ne soudní tlumočnice, takže s výkonem této profese osobní zkušenost nemám, nicméně jsem vystudovala příslušnou vysokou školu a mám v tom oboru samozřejmě tím pádem řadu kolegů.

Co se týče § 90, tak bych byla velmi ráda, aby tak, jako byla shoda napříč kluby na podpoře té předložené novely, aby byla shoda i na tom § 90, protože tlumočníci s obavami čekají na to, co tady schválíme, co projde. Tam šlo o to, že ten původní návrh vlastně měl výši sankcí, která neodpovídala reálným příjmům tlumočníků a překladatelů, byla tam archivační povinnost, což zase nedávalo smysl, kde archivy jsou například na soudech a bylo by to tak zdvojené, dále je v té naší úpravě rozšířena možnost odmítnout třeba úkon pro nedostatek odbornosti či pro jiné vážné důvody. To bylo také nesmírně potřeba, protože jinak by vlastně tito většinou živnostníci byli de facto v permanentní pohotovosti.

Naopak co je třeba - aby dobře fungovala součinnost státní správy, orgánů veřejné moci, když zadávají tlumočnický či překladatelský úkon, tam zase došlo k nějakému zpřesnění, aby opravdu tlumočníci dostali dostatek informací pro svoji řádnou přípravu.

Takto bych mohla pokračovat. Je tam prostě odstranění některých nelogičností, úpravy věcí, které by v praxi nefungovaly a vcelku mohu, myslím, shrnout, že i na podvýboru, kde jsme to 8. ledna znovu projednávali, zástupci Ministerstva spravedlnosti potvrdili, že to považují za kompromis, přesně kopírující dohodu mezi pracovní skupinou soudních tlumočníků, mezi námi, zástupkyněmi Poslanecké sněmovny a zástupci Ministerstva spravedlnosti. Takže já jsem za tu dohodu ráda a doufám, že ten § 90 nám umožní velmi rychlé projednání a dání jistoty těm soudním tlumočníkům, kteří si třeba už říkají, jestli s tím nemají seknout, jestli jim to vůbec stojí za to.

Děkuji za pozornost.

