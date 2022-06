Richterová (Piráti): V téhle novele jsme samozřejmě nemohli řešit všechno

reklama

Srdečně zdravím. Já jsem, vážené kolegyně a kolegové, sem přišla poděkovat za tu vstřícnost, se kterou to bude projednáno.

Chtěla jsem zdůraznit, jak je skvělé, že budeme postupovat v tom zjednodušení vyplácení příspěvků. Roky jsme tady přijímali věci, které zesložiťovaly, konečně zjednodušíme. Jsem ráda, že jsem měla příležitost se na tom osobně podílet a velice si vážím i práci těch, kteří to velmi narychlo připravovali, protože to byla opravdu velmi intenzivní práce i těch úředníků a úřednic na ministerstvu. Přijde mi fér to tady taky říct. Bylo to opravdu pod velkým časovým tlakem.

Ještě jednu věc bych ráda zmínila. Dneska je přibližně jen asi 30 % oprávněných domácností, které pobírají, nechávají si pomoci skrze příspěvek na bydlení, takže myslím, že je také důležité si říci zejména třeba pro domácnosti opravdu seniorů, kteří si už nemohou přivydělat, aby se nestyděli, aby si řekli o pomoc, třeba i přes kontaktní centra bydlení, a aby příspěvek na bydlení, který bude jednodušší a bude s ním opravdu méně papírování, využívali. To by byl takový můj druhý apel a zároveň snad i příspěvek k tomu, aby se rozšířilo povědomí o téhle cílené pomoci těm, kdo prostě bez ní by nemohli dále bydlet ve svém bytě. Takhle je celou dobu koncipován.

Anketa Má vláda zastropovat ceny pohonných hmot i za cenu, že na to bude doplácet z rozpočtu? Ano 96% Ne 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9118 lidí

A co se týče ještě jedné věci související vlastně s tím limitem 13 000, zvednutým limitem 13 000 korun měsíčním pro rodičovský příspěvek, to je poslední věc, za kterou chci poděkovat. Jsem velice ráda za to, že k této změně limitu dochází. Já jsem vlastně v minulém období tady měla pozměňovací návrh, který navyšoval ten limit na 10 000 korun z předcházejících myslím 7600. Proč? Protože ve finále to je umožnění svobody volby lidem, ať si každá rodina nastaví tu situaci svoji rodinnou a tu délku čerpání, jak potřebuje. A současně vlastně se to nekryje s tím, kolik v případě toho souběhu čerpání rodičovského příspěvku a příspěvku na bydlení v průměru ta domácnost má, takže to furt není jaksi zbytečně v kolizi. Já věřím, že do budoucna se nám podaří najít shodu na tom rodičovském příspěvku.

A nyní už zmíním velmi závěrem, také samozřejmě v téhle novele jsme nemohli řešit všechno, takže tam prostě třeba není vyřešení kolizního limitu 92 hodin, který nyní omezuje zejména nízkopříjmovější domácnosti v přístupu k péči o malé děti. Je tam samozřejmě celá řada variant, jak by se to dalo řešit, ať už navýšením tohoto limitu nebo úplně vypuštěním tohoto limitu, což bych já preferovala. Budeme se o tom dále bavit. Nicméně nyní jde zejména o to, aby tato novela, tak jak je předložena, prošla, abychom mohli zjednodušit čerpání příspěvku na bydlení a to je pro mě priorita, abychom opravdu od 1. července toto měli pro lidi co nejjednodušší. Takže ještě jednou velice děkuji za tu vstřícnost a podporu a věřím, že se nám podaří dlouhodobě dořešit i ty další aspekty.

Děkuji.

PhDr. Olga Richterová Piráti



místopředsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Richterová (Piráti): Máme odvahu řídit Prahu správně Richterová (Piráti): Podepsali jsme ve Sněmovně návrh na manželství pro všechny Richterová (Piráti): Stát musí být na straně lidí Richterová (Piráti): Dalším velkým tématem jsou pro nás částečné úvazky a předškolní péče

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama