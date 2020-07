Richterová (Piráti): Vláda nemá žádný konkrétní plán, jak s těmi lokálními ohnisky nakládat

reklama

Já vám děkuji za slovo, pane předsedající, a děkuji i za předešlé vysvětlení některých věcí panu ministrovi. (Poslankyně přinesla tabuli s nápisem k řečnickému pultu.) Co ale stále nechápu, je to, že máme červenec a stále zaznívají věty, jako kdybychom byli ve fázi příprav, ve fázi učení se. Bohužel tyhle přípravy stály zhruba sedmnáct set nakažených na Karvinsku. Takže já jsem ráda, že jsme jako Piráti iniciovali tento bod, že tento bod byl zařazen na dnešní jednání Sněmovny díky tomu, že jsme o to usilovali, ale nechápu, jak se můžeme tvářit, že všechno probíhá jako kdyby podle plánu. To hlavní totiž je, že žádný konkrétní plán, jak s těmi lokálními ohnisky nakládat, vláda nemá.

My jsme za Piráty představili dokument, který si každý může stáhnout, Budoucnost řešíme teď. O co jde? Že bude problém s doly, jsme upozorňovali za Piráty od března. Je to prostě provoz, který je rizikový pro šíření infekce. 30. dubna se objevili první nakažení na Dole Darkov a potom až 18. května. Podle informací, které mám, bylo otestováno zhruba potom pět set lidí z toho Dolu Darkov. Ani ne všichni z těch osmnácti set zaměstnanců. Na ty další se dostalo až po 4. červnu. Proč říkám ta čísla? Protože ta reakce byla neuvěřitelně pomalá. Takhle postupně se nyní plánuje vláda vypořádávat i s těmi dalšími zaměstnanci. My bychom za Piráty chtěli zdůraznit, a podtrhnu to tady vytištěným požadavkem, aby byli otestováni všichni zaměstnanci včetně členů domácností. (Ukazuje tabuli s nápisem.) Aby se nepostupovalo neustále postupně.

Druhá věc, co jenom zvýrazním, funkční síť mobilních odběrových míst. Ta by také pomohla. A hned to rozvedu. Včera na zdravotním výboru jsme se dozvěděli, že značná část zaměstnanců otestována bude. Stále ale není jasné, zda to bude stačit a zda dostatečně jednoznačně vláda v součinnosti s Krajskou hygienickou stanicí nasadí dostatek testovacích kapacit v okamžiku, kdy se objeví další ohnisko, například nyní Frýdek-Místek. O co jde? Když bude opravdu připraveno, jak rychle zaktivovat mobilní odběrová místa, rychle dojet a několik set lidí otestovat, tak se nám povede to šíření nákazy zastavit. Jinak ne. Jinak opravdu to, čeho jsme teď svědky, je počátek.

Proto takto jasně požadujeme navýšení těch testovacích kapacit, protože - a to je další absurdita - s tím, jak nám narůstají počty nakažených, ta křivka, tak nám ale bohužel naprosto absurdně klesá počet testů. (Poslankyně Richterová ukazuje graf.) A to je přece nedává smysl. Takže pokud bude více lokálních ohnisek, budeme muset mít kapacitu zvládnutou od odběrů, od zajištění těch odběrů, přes vyhodnocení těch odběrů v laboratořích, až po sdělení výsledku testů na těch zhruba třicet tisíc denně. Jsou to kapacity, které jiné země zvládly. My absolutně nevíme, jak bychom to jako země zajistili. Maximálně jsme se dostávali v těch špičkách na devět, deset tisíc, jedenáct tisíc maximálně denně.

Čili když to shrnu za klub Pirátů, tak ještě jednou. Jsme opravdu rádi, že se tohle dnes probírá, je to velmi důležité. Jsme rádi, že po tom našem vzneseném požadavku, aby byli otestováni všichni zaměstnanci OKD, se alespoň část toho realizuje, ovšem tak, jak víme o tom praktickém fungování karantény nyní, tak tam bohužel jsou veliké rezervy, lidé se dozvídají chybné výsledky, dozvídají se ty výsledky velice pozdě, o tom se tady už zde mluvilo.

A ze všech těch informací, které máme, ani neprobíhá rychlé vyhodnocování, jak se daří dohromady propojit různé důležité nástroje chytré karantény, jak se daří vyhodnotit vládě, co opravdu nejlépe funguje a co třeba v tom regionu Karvinska není tak užitečné. Zdá se, že tak užitečné nejsou třeba ty vzpomínkové mapy, ale že jiné složky zase naopak velmi důležité jsou.

A teď, když to tedy shrneme, tak máme červenec 2020, státem ovládanou firmu OKD - je pod Ministerstvem financí. Máme tady jasnou zodpovědnost vlády za to, jak podpořit kraj v rychlém zvládání. Máme tady obecný dokument, který se jmenuje Národní strategie testování, ale nejsou v něm žádné konkrétní kroky, jak bychom byli schopni jako stát rychle navýšit kapacity pro testování, rychle zajistit nová odběrová místa. Ten dokument třeba definuje páteřní odběrová místa, páteřní laboratoře, ale už neříká, které to jsou, neříká, jak se budou financovat, ani neříká, kdy je budeme mít.

Takže to jsou ty konkrétní věci, které za Piráty požadujeme. Požadujeme to i z toho důvodu, že prostě není možné se tvářit, že to všechno tak nějak zvládneme, přejde to samo a na podzim se nic nestane.

A ještě jednou řeknu, a říkala jsem to včera, ale považuji to za velmi důležité. Máme 5 600 praktických lékařů, 2 500 pediatrů. Na podzim začnou rýmy, kašle. Kdyby poslali pouze čtyři lidi denně na podzim na otestování kvůli kombinaci příznaků, co lidé budou mít, jestli to není COVID, tak jsme právě na kapacitě těch 30 000 testů denně, které potřebujeme, když čistě praktičtí lékaři a pediatři budou posílat tak, jak by podle metodik měli, tak že toho nebudeme schopni zvládnout.

A poslední věc, kterou zdůrazním, na výboru jsme se včera hodně bavili o tom, že vlastně chybí doporučený postup pro laboratoře, jak sdělovat pozitivity, negativity, že chybí tohle metodické řízení ze strany ministerstva. Jsme si za Piráty velmi dobře vědomi toho, že laboratoře jsou soukromá zařízení. Ale ty testy jsou propláceny z veřejného zdravotního pojištění, nebo jiným způsobem z veřejných prostředků, pokud se nejedná o těch několik málo testů pro samoplátce.

Takže to, oč nám jde, aby bylo jasné, že opravdu má vláda zvládnuté to praktické zajištění odběrů testování, rychlého nasazení mobilních odběrových týmů a že to zmíněné testování pracovníků, kteří se věnují zranitelným osobám, kteří pracují třeba v domovech pro seniory, stále probíhá. To by byla moje poslední otázka na pana ministra, zda ono jím zmíněné testování opravdu u pečujících, u pracujících v domovech pro seniory pomocí odběrových mobilních týmů nebo jiným organizovaným způsobem stále je na Karvinsku zajištěné. Tak to je tedy konkrétní otázka.

A rozloučím se přehledem (ukazuje) stupňů pohotovosti, protože i v plánu Budoucnost řešíme teď jsme navrhovali zavést čtyři stupně pohotovosti, které se neliší od podrobnějších informací jen tím, že jsou jednoznačné: žlutý naznačuje mírný stupeň ohrožení, stupeň tři oranžový jistá omezení, stupeň čtyři už opravdu tvrdé zákazy. Vyznačuje se takovýto systém zejména tím, že je definováno, při jakém výskytu se děje co, jaká opatření mají lidé očekávat, s čím mohou alespoň trochu počítat. A to je bohužel ta smutná věta, se kterou se rozloučím: My nyní vůbec nevíme, s čím ze strany této vlády můžeme počítat.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic Pirátů.)

