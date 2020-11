Říha (ANO): Od února v Mercedesu…

reklama

O značku autobusů tady ale nejde. Podstatné je to, že se nám po neskutečných peripetiích podařilo dojít k cíli, a to zajistit, aby na Jablonecku fungovala i po 31. 1. 2021 MHD s danými standardy a lidé se mohli spolehnout na to, že se budou mít jak dostat do práce, na nákup, k lékaři nebo děti do školy.

Byl to boj, jehož popis by možná vystačil na knihu s detektivní zápletkou. Zřejmě to byla ukázka toho, jak to v dopravním byznysu v ČR může chodit. Hejtman Martin Půta v této souvislosti občas mluví o dopravní mafii...

Jsem rád, že toho Jablonec díky dnešnímu hlasování většiny zastupitelů není součástí!

Malá vsuvka: Většina opozičních zastupitelů ale nepřekvapila, jejich programovým cílem je všechno zbořit a popřít i to, že se Země točí. Některé jejich dnešní výstupy byly neuvěřitelné – obzvlášť v souvislosti s představitelem společnosti Umbrella, který šel s vlastní kůží na trh a v podstatě nám všem v Jablonci vytrhnul trn z paty. Někdy to vypadalo, že ani nečetli podklady. To, jak hlasovali, je jejich svaté právo, zároveň ale i ukázka toho, jak to s Jabloncem opravdu myslí. Politika na prvním místě!

V každém případě jsem ale moc rád, že to dneska vyšlo, přestože jsme ještě DNES dostali jednu nabídku s „aktualizovanou“ nižší cenou od jiné společnosti. Dali jsme ale přednost korektnímu a vstřícnému jednání a kvalitě - nejnižší cenové nabídce odevzdané v řádném termínu, které, pevně věřím, v budoucnosti ocení hlavně ti, kteří využívají služeb MHD na Jablonecku.

Jedna kapitola je snad za námi. Mnoho dalších nás ale čeká. Musíme vyřešit, jak to bude s veřejnou autobusovou dopravou na Jablonecku dál, abychom každé dva roky nemuseli řešit to samé a nemuseli se rosit u představy, že dodavatele služeb nestihneme zajistit. Nabízí se řešení skrze vlastního dopravce, o kterém se mluví už roky. Nejsem proti, ale všechno má svá ale. Bude to dlouhá diskuze. Co si myslíte VY?

Stanislav Říha

předseda oblastní organizace hnutí ANO Jablonec nad Nisou

