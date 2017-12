Rokytka (KSČM): Izrael vmanévroval Washington do války s Ruskem a islamizuje obětovanou Evropu

"Washingtonské posluhování vojenskobezpečnostnímu komplexu, neokonzervativní ideologii a Izraeli přehlíží důležitá fakta. Izraelský zájem svrhnout syrskou a iránskou vládu je totálně protikladný ruskému zájmu zatarasit cestu džihádistům na území Ruské federace a Střední Asie. Takže je to vlastně Izrael, který vmanévroval USA do přímé vojenské konfrontace s Ruskem.



Finanční zájem vojensko-bezpečnostního komplexu obkolesit Rusko raketovými základnami je neslučitelný s ruskou suverenitou, stejně jako je s ní v rozporu neokonzervativní tlak na americkou světovou hegemonii.



Prezident Trump Washingtonu nevládne. Vládne mu vojensko-bezpečnostní komplex, izraelská lobby a neokonzervativci. Tyto tři zájmové skupiny získaly předkupní právo na osud amerických občanů, kteří byli z rozhodování o své budoucnosti vyřazeni.



Každý americký poslanec či senátor, který se kdy Izraeli postavil, byl v následujícím volebním boji poražen. Když Izrael něco chce či o něco žádá, projde to oběma komorami Kongresu vždy jednohlasně. Jak admirál Tom Moorer, náčelník námořních operací a předseda spojených náčelníků štábů veřejně prohlásil: „Žádný americký prezident se Izraeli nemůže postavit. Izrael zkrátka dostane vše, oč žádá, bez ohledu na to, jaké důsledky to přinese Americe.“



Měl pravdu. USA dávají Izraeli každým rokem dost peněz na to, aby si za ně naši vládu koupil. Naše vláda je zodpovědnější Izraeli, než vlastním lidem. Hlasování ve sněmovně i senátu to potvrzují.



Neschopen postavit se malému Izraeli, Washington však soudí, že dokáže zastrašit Rusko a Čínu.



Planeta Země a tvorové na ní žijící nepotřebují v tuto chvíli nic víc, než západní vůdce, kteří by měli rozum i mravní integritu a chápali, kde jsou hranice jejich moci.



Západní svět však takové vůdce nemá", varoval před časem ekonom a politolog Paul Craig Roberts.



A pokud se takoví lídři z občanské společnosti nespokojené s vládou politického kartelu vynoří a získají širší podporu, jsou ihned terčem nenávisti Khazar mafie:



„Neodvracejme zrak jsou to dědicové nacismu, kteří vstoupili do silných pozic v nové rakouské vládě,“ uvádí se v prohlášení "liberálních intelektuálů" a lovců nacistů s poukazem na šest ministrů nominovaných Svobodnými. Kritizuje přitom mlčení a apatii ve vztahu k dění ve středu Evropy a nesouhlasí s názorem, že vzestup nacionalismu a konec demokracie jsou nevyhnutelné a proto boj proti dědicům extrémních myšlenek je zbytečný a dokonce nelegitimní.

Milan Rokytka KSČM

TOP předseda a komunální politik

TOP předseda a komunální politik



Izrael rovnou oznámil, že pozastavil navazování kontaktů s ministerskými nominanty Svobodných včetně s ministryní zahraničí bývalou diplomatku 52letou Karin Kneisslovou, kterou označují za nestraničku. Pozornost na sebe vyvolala knihou Můj Blízký východ, kde několik let pobývala, kritikou Izraele a tvrzením, že nápor emigrantů do Evropy je řízen testosteronem mužů. Za to činí odpovědnou Angelou Merkelovou, Jeana-Claude Junckera, kterého označuje za „cynika moci“ a papeže Františka jako nebezpečného naivistu. V poslední době podporuje hnutí za samostatnost Katalánska.



Za dalšího vyčnívajícího představitele extremistických názorů považují 41letého ministra obrany Mario Kunaseka. Od roku 2005 má hodnost poddůstojníka a jako takový se sešel s představiteli neonacistické Národní strany PDV společně se šéfem FPÖ nynějším vicekancléřem Heinz-Christianem Strachem. Publikuje přitom v pravicově extremistickém časopise Aula, který zveřejňuje články o světovém židovském spiknutí.



Vláda má proto zřejmé obavy aby se neopakovala situace ze začátku století, kdy řada zemí bojkotovala rakouskou vládou pro koalici lidovců se Svobodnými, když tehdejšího jejího šéfa zesnulého Jörga Haidera, který proslul svými antisemitskými a xenofobními výroky, izraelská vláda označila za „nechtěnou osobu“.



Kancléř Sebastian Kurz tvrdí, že nyní jeho kabinet zaujímá naopak antifašistický postoj. Důkazem má být rozhodnutí, že na území bývalého nacistického vyhlazovacího tábora v Bělorusku Malý Trostinec zřídí pomník desítkám tisíc zde zavražděných rakouských Židů. Tím má Rakousko současně přiznat svou historickou odpovědnost a spoluvinu a deklarovat nový styl boje proti antisemitismu. K tomu patří i potírání ilegální migrace, která umožňuje pronikání stoupenců politického islámu.



Strache, jehož ministři ovládají silová ministerstva vnitra i obrany, přislíbil že plně podporuje omezit jejich nelegání pobyt. Současně zdůraznil, že bude dodržovat zákony a jako první příklad uvedl, že odstupuje od odmítání revize textu rakouské hymny, která zrovnopravňuje občany.



Generální tajemník FPÖ Harald Vilimsky se rozhořčeně vyslovil k výzvě na bojkot ministrů své strany. Prohlásil, že jde o poslední pokus sjednocené levice zaútočit proti důvěryhodným a kompetentním politickým osobnostem. Věří , že zkušení aktivní politici ji nebudou věnovat pozornost. Důkazem má být přijetí rakouského kancléře prezidentem rady Evropské unie Donaldem Tuskem a předsedou jeho komise Jean-Claude Junckerem, kteří mu vyslovili plnou důvěru.



Opozice je však jiného mínění, jak zdůraznil její vedoucí představitel bývalý spolkový sociálně demokratický kancléř Christian Kern. Kladně sice zní vládní prohlášení, že odmítá extremismus a odmítá opustit Evropskou unii a euro. Ale dokud Svobodní spolupracují s Le Penovou, Wildersem nebo Faragem z Francie, Nizozemí a Británie, kteří jsou opačného mínění, těžko lze hovořit, že vláda provádí pozitivní proevropskou politiku Ti na nedávném pražském zasedání uvítali vstup rakouských Svobodných do vlády a označili jej za historický průlom vlastenců do evropských vládních struktur.



O co jde v praxi liberálů ukazuje Společný muslimsko-judaistický řídící výbor: Brusel nejenže chce evropské národy odzbrojit tváří v tvář islamistické invazi, ale dokonce se podbízí imámům, když nechce pouštět na jednání s nimi ženy-komisařky a upozorňuje je, že jim nepodají ruku, neboť jim to zakazuje boží zákon - šaría. Vedení EU tak evidentně přebírá Společný muslimsko-judaistický řídící výbor, jak rozhodl před časem sám vrchní rabín.A rozhodnutí výboru se plní i na blízkovýchodní frontě:



Vrtulníky USA evakuovaly vůdce „Islámského státu“ Daesh z provincie Deir az-Zour do provincie Hasakah na severovýchodě Sýrie, oznámila syrská agentura SANA.



Ruské ministerstvo obrany pak konečně obvinilo Washington z imitace boje proti terorismu. Američané odmítli udeřit na ustupující teroristy u města Al-Bukemal, protože prý ozbrojenci „dobrovolně v směřují do zajetí“ a oháněli se ustanovením Ženevské úmluvy „o zacházení s válečnými zajatci.“ Následně se ale ruská obrana podivila, že právě z oblastí pod kontrolou USA útočí teroristické skupiny na syrskou armádu.



Navíc Rusko obvinilo Washington, že u uprchlického tábora v provincii El Hasek provádí výcvik militantů, jejichž páteř tvoří nejméně 400 teroristů „Islámského státu" Daesh, kteří byli v říjnu s podporou Spojených států evakuováni z Rakky.



Zvláštní vyslanec ruského prezidenta Zamir Kabulov také uvedl, že počet militantů „Islámského státu“ Daesh v Afghánistánu vzrostl na 10 000 lidí. Nicméně USA nechtějí přijmout opatření k boji proti teroristům v tomto regionu.



Podle některých odborníků chce Washington zabránit Číně v realizaci rozsáhlého projektu „Nové hedvábné stezky", který prochází sousedním Pákistánem.



Zvláštní vyslanec ruského prezidenta, ředitel ruského ministerstva zahraničí Zamir Kabulov, řekl, že Moskva je připravena projednat spolupráci v Afghánistánu s Washingtonem. A to navzdory obvinění proti Spojeným státům, že vyvolaly posílení „Islámského státu" v tomto regionu, uvedly Asia Times.



Aby byl geopolitický obrázek tajné války Khazar mafie proti Slovanům a sefardským Židům úplný, je nutné uvést, že už pět států včetně evropských dodává smrtící zbraně fašistickému Kyjevu Porošenka a Hrojsmana u kterých poslankyně Savčenková veřejně namítá zastávání neukrajinských, ale chazarských zájmů.

