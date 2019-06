Rozvoral (SPD): Brexit bude – Donald Trump se na něj již poctivě připravuje

Americký prezident Donald Trump uskutečnil počátkem června třídenní návštěvu Británie. Hlavním cílem této pracovní cesty bylo připravit co nejlepší podmínky pro budoucí spolupráci mezi oběma zeměmi po vystoupení Britů z Evropské unie.

Hnutí SPD vidí v této návštěvě Donalda Trumpa inspiraci pro naše vrcholné představitele, aby zareagovali na skutečnost, že v brzké době opustí Velká Británie Evropskou unii a stane se tak samostatnou, vyspělou a bohatou zemí na evropském kontinentu, se kterou je třeba dojednat nové dvoustranné a pro obě země výhodné smlouvy pro budoucí vzájemnou spolupráci a obchod.

Jiný názor na odchod Británie z EU zastávají její čelní představitelé. Ti si přejí, aby budoucí lídr britských konzervativců neuskutečnil brexit, který je plánován do konce října tohoto roku a nastal tak jeho další odklad do jara roku 2020. V průběhu tohoto období budou různými formami apelovat na Spojené království, aby bylo vyhlášeno druhé referendum, což je třeba zásadně odmítnout.

Součástí návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterého doprovázely i jeho čtyři dospělé děti, bylo také setkání s britskou královnou Alžbětou II. v Buckinghamském paláci spojené se slavnostním státním banketem. Hlavním cílem návštěvy Trumpa ale bylo oficiální jednání se členy britské vlády a jednání se zástupci podnikatelské sféry. S britskou premiérkou Theresou Mayovou pracovně poobědval a prohlédl si prostory v Downing Street. Mayová předala Trumpovi jako dar reprodukci Atlantické charty, společné prohlášení států bojujících proti nacistickému Německu, vydanou na konferenci v Londýně 14. srpna 1941. Tento dokument položil základ principům volného obchodu a kolektivní bezpečnosti v poválečném uspořádání západní Evropy a USA. Tento dar plně vystihnul témata společného jednání o budoucí obchodní spolupráci po brexitu.

V rámci jednání se hovořilo o brexitu jako takovém, ke kterému se Donald Trump vyjadřoval velmi pozitivně a vyjádřil Britům své přání, aby byl celý tento proces co nejdříve úspěšně dokončen. Součástí společného jednání byly i otázky klimatu a zapojení společnosti Huawei do budování mobilní sítě páté generace (5G). Po jednáních prezident Trump před novináři ohlásil, že Spojené státy jsou připravené s Británií po jejím odchodu z Evropské unie uzavřít „úžasnou“ obchodní dohodu a avizoval, že obě země mohou objem vzájemného obchodu zdvojnásobit až ztrojnásobit. V době pobytu Trumpa v Británii zamířil do sídla amerického velvyslance v Londýně lídr Strany pro brexit Nigel Farage, kterého tam americký prezident pozval k jednání. Strana pro brexit dosáhla v nedávno proběhlých eurovolbách velkého vítězství, když obdržela od Britů skoro třetinu odevzdaných hlasů a skončila na prvním místě.

Hnutí SPD, stejně jako americký prezident Donald Trump, si přeje, aby byl konečně a co nejdříve zakončen celý proces odchodu Spojeného království z EU a doporučuje naší vládě, aby intenzivně pracovala na budoucích dvoustranných dohodách mezi Českou republikou a Británii, které budou přínosné pro obě země.

