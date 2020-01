Rozvoral (SPD): Brexit se nezadržitelně blíží, čímž vítězí demokracie

Hnutí SPD velmi pozitivně vnímá slib britského premiéra a lídra vládní Konzervativní strany Borise Johnsona, že do konce ledna 2020 vyvede Spojené království z Evropské unie. Tento slib dal svým voličům ještě před svým opětovným zvolením v mimořádných prosincových parlamentních volbách v roce 2019 a má stále reálnější podobu.

Minulý čtvrtek dne 9. ledna tohoto roku dolní komora britského parlamentu s převahou schválila prováděcí zákon k brexitové dohodě. Ten se po dlouhých jednáních podařilo vyjednat Borisi Johnsonovi s Evropskou unií. Zákon byl v Dolní sněmovně schválen většinou 99 hlasů, kdy pro jeho přijetí hlasovalo 330 poslanců, proti přijetí jich hlasovalo 231. Nyní jsou na pořadu poslední dva kroky, které by ještě mohly proces brexitu ohrozit, což se ale vzhledem k rozložení sil ve Sněmovně lordů neočekává. Návrh prováděcího zákona k brexitové dohodě bude 13. ledna 2020 projednávat Sněmovna lordů. Neočekává se ale, že by ho její členové zamítli. Mohli by se pouze pokusit schválit některé dodatky. V tom případě by se předloha musela vrátit do Dolní sněmovny, která tyto dodatky může schválit nebo zamítnout. Poslední stvrzení prováděcího zákona brexitové dohody bude provedeno podpisem královny Spojeného království, kdy se jedná spíše o formální akt, který by se měl uskutečnit v posledním lednovém týdnu. Brexitovou dohodu musí ještě ratifikovat Evropský parlament, který by tak měl učinit na svém zasedání dne 29. ledna 2020.

Po tomto datu pak začne takzvané přechodné období, v rámci kterého by si měl Londýn a Brusel dohodnout podmínky další budoucí spolupráce, včetně obchodních vztahů. Boris Johnson se též dne 8. ledna 2020 setkal s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, kterou informoval, že chce dohodu o volném obchodu s EU v kanadském stylu, kterou chce mít uzavřenou do konce roku 2020. Von der Leyenová v Londýně upozornila, že se podrobné dojednání budoucnosti vzájemných vztahů Británie a bloku 27 evropských zemí bez prodloužení přechodného období jednoduše nedá stihnout. Během přechodného období budou muset Britové dodržovat unijní pravidla, nebudou mít ale možnost je nijak ovlivnit, neboť nebudou zastoupeni v politických orgánech EU. Tím opět dala najevo, že Evropská unie dělala vše možné, aby Britům odchod z EU co nejvíce zkomplikovala, a jak je vidět, chce v tom pokračovat i v budoucnu.

Hnutí SPD pevně věří, že celý proces brexitu bude úspěšně dokončen k poslednímu lednu tohoto roku. Velký obdiv si v této věci zaslouží Boris Johnson, který navzdory domácím opozičním labouristům v čele s jejich šéfem Jeremym Corbynem a lídrům Evropské unie, kteří podnikali všechny možné kroky k tomu, aby Spojené království zůstalo nadále v EU, ve svém úsilí zdárně dokončit brexit nepolevil a dotáhl ho do zdárného konce. Samotným Britům přejeme, aby se jim žilo v jejich zemi dobře. Hnutí SPD podporuje spolupráci Velké Británie a České republiky jako dvou rovnocenných partnerů, ze které budou profitovat obě země.

