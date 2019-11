Rozvoral (SPD): Britští konzervativci omezí nelegální imigraci zpřísněním sociálních dávek

Lídr konzervativců Boris Johnson chce kromě dokončení brexitu také zásadním způsobem omezit nelegální imigraci.

Hnutí SPD přeje Borisu Johnsonovi, aby jeho Konzervativní strana zvítězila v předčasných parlamentních volbách, které proběhnou ve Spojeném království 12. prosince tohoto roku. Boris Johnson, který vystřídal v čele této strany bývalou britskou premiérku Theresu Mayovou a od července 2019 v roli premiéra Spojeného království a vůdce Konzervativní strany usiluje o to, aby se konečně dokončil brexit. Naplnil by tak vůli Britů, kterou vyjádřili v referendu o členství Spojeného království v Evropské unii z roku 2016 a opustili Evropskou unii. Nyní mají osud dalšího vývoje Británie ve svých rukou Britové, kteří v nadcházejících předčasných parlamentních volbách rozhodnou, zda dále chtějí být pod diktátem Evropské unie, nebo se osamostatní; pak budou prosazovat politiku v souladu zachování národní suverenity a podporovat další spolupráci se všemi zeměmi, které budou chtít se Spojeným královstvím spolupracovat na základě společně dohodnutých právních norem.

V současné době se politické strany, které se zúčastní předčasných parlamentních voleb v rámci předvolební kampaně, snaží získat potencionální voliče propagací svých programů. V rámci zveřejněných průzkumů mají největší šance na vítězství konzervativci v čele s lídrem Borisem Johnsonem, na druhém místě jsou opoziční labouristé v čele s lídrem Jeremy Corbynem. V průzkumu zveřejněném dne 16. listopadu, který provedla sociologická služba SavantaComRes, by konzervativci získali 41 procent hlasů, opoziční labouristé, kteří jsou druzí v pořadí, mají podporu 33 procent voličů. Britští konzervativci premiéra Borise Johnsona tak mají podle uvedeného průzkumu mezi voliči největší podporu od roku 2017.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

Boris Johnson slibuje svým voličům, že v případě znovuzvolení premiérem Spojeného království ukončí členství Británie v Evropské unii ke dni 31. ledna 2020. Dalším důležitým bodem v programu konzervativců je, že chtějí mít v budoucnu pod kontrolou nelegální imigraci, kterou chtějí snížit na méně než sto tisíc nově příchozích ročně. V loňském roce uvádějí vládní statistiky jejich počet dvojnásobně vyšší. Konzervativci chtějí též zpřísnit podmínky pro vyplácení sociálních dávek. Podle vyjádření Borise Johnsona – až Velká Británie odejde z EU – bude nastaven nový systém pro přiznání sociálních dávek a tím zrovnoprávněn imigrační systém. Sociální dávky by tak měly být ve většině posuzovaných případů nárokové až po pěti letech pobytu ve Spojeném království místo současných tří měsíců. To je určitě dobrý návrh k omezení přílivu nelegálních imigrantů do země, kteří by zde chtěli žít pouze ze sociálních dávek (ekonomičtí imigranti). Ze statistik vedených jednotlivými evropskými státy jasně vyplývá, že do Evropy přicházejí, hlavně z islámského světa, výhradně ekonomičtí imigranti. Britští konzervativci též chtějí navrhnout a prosadit takové zákony, aby si imigranti, a to bez ohledu na svůj původ, nejprve zajistili nabídku zaměstnání v Británii, než do země vstoupí.

Hnutí SPD plně souhlasí s navrhovanými opatřeními Borise Johnsona k zamezení přílivu nelegálních imigrantů do země, až Britové dokončí brexit a přejeme Konzervativní straně vítězství v prosincových předčasných parlamentních volbách. V této souvislosti oceňujeme postoj Strany pro brexit, v jejímž čele stojí Nigel Farage, že nepostaví kandidáty proti konzervativcům, čímž je posílí.

