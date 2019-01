Rozvoral (SPD): ČSSD chce peníze z našich daní pro nepřizpůsobivé!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD), v němž mimo jiné poukazujeme na to, že globalisté pracují na popření vůle britského lidu vyjádřeného v referendu o EU, a že ČSSD chce financovat z peněz pracujících občanů dávky pro nepřizpůsobivé, zatímco hnutí SPD podporuje rodiny s dětmi a chce zakázat lichvu. Dále odsuzujeme brutální útoky na vlastence v Evropě a podpoříme případné veto prezidenta Zemana zákona o manželství homosexuálů, neboť hnutí SPD podporuje tradiční heterosexuální rodinu.

1. Globalisté pracují na popření výsledků britského referenda. V těchto dnech vrcholí snaha globalistů pošlapat základní demokratické principy a zabránit v odchodu Velké Británie z EU. Globalisté řídící EU i jejich zrádní spojenci ve Velké Británii se rozhodli nerespektovat demokracii. Mají strach z toho, že odchod Velké Británie povzbudí voliče v evropských zemích k volbě vlasteneckých stran. Pokud zrealizují své plány, je nepochybné, že dojde k ostrému střetu s britskou veřejností. Všem občanům zemí EU bude zřejmé, že v EU nejde pouze o nedostatek demokracie, ale jde o záměrnou promyšlenou diktaturu. Diktaturu otevřeně směřující k útlaku, která vychází ideově ze stejných globálních cílů jako diktát sovětského typu. Diktaturu, která se otevřeně přihlásí k popření demokracie, čeká dříve nebo později hněv občanů, kteří budou bránit svou svobodu.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

2. ČSSD chce peníze z našich daní pro nepřizpůsobivé. Poslední návrhy ČSSD jsou otřesnou sociální demagogií ve prospěch nepřizpůsobivých občanů a parazitů na sociálním systému. Plošné zvyšování dávek pro osoby odmítající práci v době, kdy se nabízí práce a je nízká nezaměstnanost, je okrádáním lidí, kteří pracují. Sociálními demokraty navržené nesplácení dluhů do 100 tisíc korun je naprosto špatné řešení situace lidí v exekuci. Hnutí SPD navrhuje zrušení lichvářských úroků, neúměrných poplatků a postih lichvářů a zestátnění exekutorů s cílem odstranit vysoké náklady exekucí. To je systémová cesta. Hnutí SPD podpoří, aby stát přechodně pomohl matce v nouzi a tvrdě pomáhal vymáhat dlužné výživné. Jsme ale proti tomu, co navrhuje ČSSD, aby řádní otcové a matky ze svých daní platili na děti rodičů bez základní odpovědnosti. Výše uvedené návrhy ČSSD jsou jen zoufalým pokusem získat voliče. Tato kampaň ČSSD má být placena z peněz slušných lidí, kteří pracují, platí daně a převzali odpovědnost za svůj život. Hnutí SPD bude v sociální oblasti nadále prosazovat až nulovou daň z příjmu pro pracující rodiny s dětmi, novomanželské půjčky a zvyšování nízkých důchodů. Rovněž chceme rodiny s dětmi podpořit i při řešení důchodové reformy.

3. Brutální útoky na vlastence. Hnutí SPD považuje brutální mediální a fyzické útoky na představitele vlasteneckých stran v Evropě za součást kampaně globalistů, kteří se obávají o výsledek voleb do Evropského parlamentu. Vrcholem je pokus o brutální vraždu jednoho z představitelů AfD v Německu. Je zřejmé, že globalisté chtějí zastrašovat a rozbíjet jednotu vlasteneckých stran.

4. Společně s prezidentem budeme bránit hodnoty rodiny. Naprosto souhlasíme s názorem prezidenta Zemana na sňatky homosexuálů. Prezident Zeman totiž zvažuje, že bude zákon o manželství homosexuálů vetovat. Hnutí SPD považuje manželství za přirozený svazek muže a ženy, jenž zasluhuje nejvyšší společenskou podporu a ochranu. Jeho funkcí je zajistit bezpečné mateřství a výchovu dětí. Neprosazujeme žádnou diskriminaci a kriminalizaci z důvodů sexuální orientace. Sexuální orientace je soukromá věc, do které státu nic není. V dnešní době je zneužívána neomarxisty pro jejich politiku pozitivní diskriminace a rozkladu rodiny. Podpoříme při ochraně výsadních zájmů tradiční rodiny případné veto prezidenta. Stavíme se i proti adopci dětí homosexuálními páry.

