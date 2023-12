Rozvoral (SPD): Čeští občané nevěří Fialově vládě – hnutí SPD požaduje její demisi!

reklama

Vážení přátelé,

čeští občané nevěří Fialově vládě. Jako špatnou hodnotí současnou politickou situaci 80 % občanů. Ceny potravin mají opět růst, i když Fialova vláda slibovala, že klesnou. Osm obchodních potravinových řetězců, které jsou výhradně v zahraničním vlastnictví, ovládá 90 % našeho maloobchodního trhu. Vlna nelegální imigrace do Evropy z islámských a afrických zemí dosahuje rekordní úrovně. V Německu letos za 11 měsíců požádalo o azyl přes 304 tisíc osob. Korespondenční volba, kterou prosazuje pětikoalice, je v rozporu s Ústavou ČR, protože popírá tajnost a rovnost volby.

1. Čeští občané nevěří Fialově vládě. Jako špatnou hodnotí současnou politickou situaci 80 % občanů.

Důvěra občanů ve Fialovu vládu znovu klesla. Lidé ztrácejí důvěru ve stát. Podle aktuálního výzkumu Trendy Česka agentury Kantar CZ pro ČT současnou politickou situaci nehodnotí jako velmi dobrou vůbec nikdo (!), což je zcela mimořádný stav, a naopak jako velmi špatnou a špatnou hodnotí současnou politickou situaci celých 80 % našich občanů. Důvody jsou přitom zcela jasné. Na prvním místě jsou to ceny energií. Regulovaná složka vzroste od nového roku u nízkého napětí o 65 %, u vysokého napětí o 105 % a u velmi vysokého napětí o 190 %. Vláda přitom lhala, že se ceny energií pro domácnosti příští rok nezvýší, anebo maximálně o jednotky procent. Chybí vládní pomoc firmám v oblasti energií, aby tak mohly čelit konkurenci ze zahraničí v oblasti nákladů na jejich produkty. Poplatky na obnovitelné zdroje ve výši 65 miliard korun vláda také přenesla od nového roku na občany a firmy. U firem je to dokonce sedminásobný nárůst. Vývoj ekonomiky za 3. čtvrtletí v rámci EU je 0 %, v České republice potom -0,5 %, zatímco například v Polsku +1,5 %. Současná vládní pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN) nepřiměřeně podporuje ukrajinský režim a imigranty z Ukrajiny, zavádí totalitní praktiky ve formě cenzury, vypínání webů a pošlapává práva opozice. Jenom za letošní rok obdržel Ústavní soud několik ústavních stížností na způsoby projednávání zákonů ve Sněmovně (snížení valorizace penzí, zpřísnění pravidel pro předčasné důchody, tzv. konsolidační balíček, navýšení rodičovského příspěvku od 1. ledna 2024). Tato vláda nemá žádnou vizi a přežívá doslova ze dne na den. Je bezradná, nehájí zájmy občanů a není vládou odborníků. Podle hnutí SPD již dávno nazrála doba na její demisi.

2. Ceny potravin mají opět růst, i když Fialova vláda slibovala, že klesnou. Osm obchodních potravinových řetězců, které jsou výhradně v zahraničním vlastnictví, ovládá 90 % našeho maloobchodního trhu.

Přestože vláda slibovala, že snížením DPH z 15 na 12 % ceny potravin klesnou, tak nadnárodní řetězce minulý týden oznámily, že od nového roku zvýší stávající ceny potravin o 10 %. Přitom ještě v květnu prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza tvrdil, že obchody ceny potravin sníží právě o objem poklesu DPH. Dochází tak k naplnění předpokladů hnutí SPD, že kosmetické snížení DPH na potraviny nepovede ke zlevnění potravin. Je to důsledek toho, že osm obchodních potravinových řetězců, které jsou výhradně v zahraničním vlastnictví, v současné době ovládá 90 % našeho maloobchodního trhu. Řetězce si stanovují k nákupním cenám od zemědělců a potravinářů přirážky mnohdy až v řádech několika stovek procent. Podle názoru SPD by vláda měla prověřit, zda-li mezi sebou obchodní řetězce neuzavírají kartelové dohody. Na maloobchodním trhu s potravinami v ČR neexistuje standardní tržní prostředí a konkurence, proto jsou v naší zemi nejdražší potraviny ve střední Evropě a mnozí čeští občané dávají přednost nákupům v Polsku a Německu. Vláda se dlouhodobě nesnaží snížit ceny potravin, přestože má regulační nástroje. Současně je nezbytně nutné podrobit důkladné kontrole všechny praktiky obchodních řetězců při vytváření maloobchodních cen a stanovit jim povinnost určitého podílu českých potravin v jejich obchodní nabídce. Svou roli v tomto ohledu dlouhodobě neplní Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Hnutí SPD již více než rok navrhuje, po vzoru některých evropských zemí, snížit DPH na základní potraviny na nulu, případně ceny vybraných základních potravin zastropovat s využitím Zákona o cenách. Fialova vládní pětikoalice to však odmítá.

3. Vlna nelegální imigrace do Evropy z islámských a afrických zemí dosahuje rekordní úrovně. V Německu letos za 11 měsíců požádalo o azyl přes 304 tisíc osob.

Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky minulý čtvrtek oznámil, že v Německu letos od ledna do konce listopadu požádalo o azyl přes 304 tisíc osob, což je o 60 % více než za stejné období loňského roku. Vlna nelegální imigrace do Evropy z islámských a afrických zemí tedy dosahuje rekordní úrovně. Německo tak opět nejméně o další dva měsíce prodlouží kontroly na hranicích s ČR, Polskem a Švýcarskem. Na německo-rakouských hranicích jsou tyto kontroly zavedeny nepřetržitě již od roku 2015. Všechny sousední státy již totiž zavedly kontroly na svých státních hranicích. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) však trvalé kontroly na našich státních hranicích zavést odmítá. Reálně tak hrozí, že nelegální imigranti, kteří cestují přes naše území do Německa, se budou shromažďovat v ČR se všemi negativními důsledky pro naši zemi a její občany. Jde tak o další selhání ministra vnitra i celé Fialovy vlády, která hazarduje s bezpečností českých občanů. V řešení nelegální imigrace ale totálně selhává celá Evropská unie, protože naprosto nefunguje ochrana a ostraha vnější hranice EU a tzv. schengenského prostoru ani tzv. návratová (readmisní) politika okamžitého vracení nelegálních imigrantů do zemí jejich původu. Naopak Evropský parlament se snaží kontrolám zabránit, legalizovat pobyt imigrantů a bránit jejich navracení. Hnutí SPD požaduje okamžité zavedení stálých kontrol na našich státních hranicích a vypovězení všech nelegálních imigrantů a také imigrantů, kteří u nás spáchali trestné činy. Zároveň požadujeme, aby vláda Petra Fialy (ODS) odmítla připojení ČR k novému Migračnímu paktu EU, který přináší riziko nuceného přerozdělování nelegálních imigrantů mezi členskými státy EU. Vláda ale Migrační pakt EU podporuje.

4. Korespondenční volba, kterou prosazuje pětikoalice, je v rozporu s Ústavou ČR, protože popírá tajnost a rovnost volby.

Pět vládních stran (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) chce na program první lednové schůze Sněmovny zařadit projednání svého návrhu na zavedení korespondenční volby pro občany ČR v zahraničí. Volit by se takto mohlo už v roce 2025, a možnost volit korespondenčně by se tak týkala už příštích voleb do Sněmovny. Korespondenční volba je pro současnou vládu evidentně větší priorita než ekonomický a politický stav země. Hnutí SPD korespondenční volby dlouhodobě odmítá, protože jsou v rozporu s Ústavou ČR, kde se v článku 18 uvádí, že volby „se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva". Volič tak podle ústavy musí svůj hlas sám vložit do prázdné obálky ve volební místnosti za plentou, aby bylo jasné, že není nikým ovlivňován. Toto však korespondenční volba neumožňuje. Korespondenční volba je v rozporu s Ústavou ČR a zároveň by znamenala konec demokracie, protože popírá tajnost a rovnost volby. Korespondenční volba současně přináší nebezpečí rozsáhlých manipulací a volebních podvodů při sčítání hlasů. V Rakousku musely být v souvislosti s korespondenční volbou dokonce prezidentské volby anulovány. Francie v minulosti korespondenční volbu zrušila z obav před manipulacemi. Hnutí SPD je nadále připraveno bránit principy svobodných, spravedlivých, přímých, rovných a tajných voleb všemi silami a všemi zákonnými nástroji a prostředky tak, jak to určuje Ústava ČR!

Převzato z profilu politika.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

