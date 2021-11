Rozvoral (SPD): Co může být více demokratické, než přímá demokracie?

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, dnes budeme volit zbývající post místopředsedy Sněmovny, na který poslanecký klub hnutí SPD navrhl předsedu hnutí Tomia Okamuru.

Volba vedení Sněmovny je do současné doby popřením poměrného zastoupení v jejím vedení a vykazuje prvky arogance moci. V parlamentních volbách, které se uskutečnily na začátku října tohoto roku, obdrželo hnutí SPD od voličů 514 tisíc hlasů, které nelze dle demokratických zásad v žádném případě ignorovat. Poslanecký klub hnutí SPD má v novém složení Sněmovny dvacet poslanců a podle poměrného zastoupení by nám mělo připadnout jedno místo ve vedení Sněmovny a to i v případě, že by bylo voleno jen pět místopředsedů. Zde zmíním, že naše hnutí nelpí na funkcích, ale pouze chceme, aby nebyly pošlapávány demokratické hodnoty, kterými se velmi často zástupci budoucí vládní pětikoalice zaštiťují.

Nově zvolená předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová z koalice SPOLU například k tomu, že jsme již v minulé volbě navrhli na post místopředsedy Sněmovny Tomia Okamuru, mimo jiné v rozhovoru pro Deník uvedla, že hnutí SPD nemá zájem rozvíjet demokracii v České republice, ale naopak ji nabourávat. Demokraté podle ní prý nemohou volit do vedení někoho, kdo to s demokracií nemyslí dobře. A tak se tedy ptám - co může být více demokratické než přímá demokracie, kterou hnutí SPD od svého založení prosazuje tím, že se již několik let snaží, aby byl v České republice přijat funkční zákon o širokém a závazném celostátním referendu? Odpovím si sám - nic více demokratické než přímá demokracie neexistuje, takže plané řeči o demokracii v podání demobloku jsou v tomto případě jen mlácením prázdné slámy. V hnutí SPD považujeme přímou demokracii za zásadní nástroj obrany svobody a práv občanů České republiky a i proto prosazujeme novelu Ústavy České republiky s cílem posílení prvků přímé demokracie v našem politickém systému. Jsme též pro rovnost práv a povinností všech občanů státu. Stejné podmínky, stejná pravidla, stejný přístup k veřejným službám pro všechny občany včetně seniorů a zdravotně postižených. Nesmí existovat žádná diskriminace.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

V této souvislosti ještě zmíním pojem politická kultura, který je používán napříč různými oblastmi. Mluví o něm odborníci, používají ho často politici, novináři a někdy o něm můžeme slyšet i z úst obyčejných občanů. Nejčastěji se tento pojem objevuje v souvislosti s negativními politickými událostmi, kdy občané vyjadřují svoji nespokojenost s politikou, zejména s hlavními politickými aktéry či institucemi. Bylo potvrzeno, že některé ukazatele, na jejichž základě můžeme hodnotit stav politické kultury dané země, vykazují v českém prostředí trvale nízké hodnoty. Konkrétně se jedná o důvěru v politické instituce, hodnocení spokojenosti s politickou situací a politikou obecně.

Vážené dámy a pánové, v hnutí SPD ctíme dodržování všeobecně respektovaných etických zásad, které uplatňujeme jak při jednání v Poslanecké sněmovně, tak i v rámci vystupování našeho hnutí vůči veřejnosti. Zde je na místě připomenout opět slova Markéty Pekarové Adamové poté, co byly vyhlášeny výsledky volby předsedy Poslanecké sněmovny, ve kterých byla zvolena. Ve svém prvním projevu v roli předsedkyně Poslanecké sněmovny prohlásila, že Sněmovna by měla v první řadě hledět na to, aby důstojně reprezentovala celou - zde si dovolím opakovat slovo celou - veřejnost. Povinností poslanců prý je, aby zejména v klíčových věcech působili semknutě a hájili zájmy všech občanů - zde si opět dovolím opakovat všech občanů. V této důležité větě ještě dodala: "A myslím, že toho budeme schopni." Takže se necháme překvapit, jak to doopravdy bude.

Dámy a pánové, hnutí SPD je vlastenecké hnutí, které prosazuje systémové změny, jež by v naší zemi nastolily skutečnou demokracii bez přívlastků. Vždy budeme prosazovat občanskou i národní svobodu, přímou demokracii, duchovní a kulturní evropské tradice a národní hrdost. Budeme bojovat za udržení dědictví našich předků, kteří nám v minulosti vybojovali národní práva. Pány v České republice musí být občané, a nikoliv samozvané elity, ať už zastupují kohokoli. V Poslanecké sněmovně budeme konstruktivní opozicí předkládající návrhy zákonů a jejich změn vedoucích ku prospěchu našich slušných a pracujících občanů, to vše s cílem zlepšení kvality jejich života. V rámci projednávání a schvalování zákonů a jejich novel podpoříme vždy takové, o kterých budeme přesvědčení, že jsou potřebné pro Českou republiku a naše občany, a nebudeme přihlížet k tomu, jaká politická strana zákon předložila.

A ještě k tomu hlavnímu, k čemu zde vystupuji. Pro nás je zcela nepřijatelné, aby Piráti se čtyřmi poslanci nebo TOP 09 se čtrnácti poslanci měli zastoupení ve vedení Sněmovny, a hnutí SPD s dvaceti poslanci toto zastoupení naopak nemělo. Ve volbách před měsícem jsme obdrželi více jak půl miliónu hlasů voličů, které tímto krokem nelze ignorovat a hodit do koše, a proto dále trváme na poměrném zastoupení.

Děkuji za pozornost.

