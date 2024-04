Rozvoral (SPD): Důrazně odmítáme návrhy, zvyšující hranici věku odchodu do důchodu

reklama

Prezident Pavel argumentoval, že důchodová reforma dalece přesahuje horizont jedné vlády, protože ovlivní životy lidí na desítky let dopředu, a proto je nutné jednat i se současnou vládní opozicí. Následně v médiích uvedl, že vláda našla s hnutím ANO shodu ve zvyšování věku odchodu do důchodu. Toto tvrzení ale zástupci hnutí ANO odmítli.

Velice nás zaráží, jak může prezident České republiky, který by měl být prezidentem všech jejích občanů, vůbec nepřizvat k jednání zástupce našeho hnutí SPD, které je druhou nejsilnější opoziční stranou, zastoupenou v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Hnutí SPD volilo v parlamentních volbách v roce 2021 více než půl milionů občanů, což přineslo zisk 20 poslaneckých křesel. Ze strany prezidenta Pavla je to velká neomluvitelná arogance, která plně vystihuje, čí zájmy probruselský prezident Petr Pavel hájí.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) trvá na tom, že má připravený soubor návrhů dalších změn v důchodovém systému. Tyto návrhy parametrických změn nejsou podle nás žádnou penzijní reformou, přestože je to tak vládními politiky prezentováno. Jde jen o krycí název pro zvyšování věku odchodu do důchodu a pro změnu výpočtu starobního důchodu pro budoucí seniory, kterým se sníží poměr budoucích důchodů k předchozím příjmům. Podle návrhu ministra Jurečky se má důchodový věk začít zvyšovat již pro občany, narozené v roce 1966.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

V hnutí SPD jsme si dobře vědomi, že by se na realizaci důchodové reformy měli podílet zástupci všech politických subjektů, zastoupených ve Sněmovně, a to včetně opozice. V našich řadách máme erudované odborníky, kteří by zajisté měli co nabídnout. Naše poslankyně Lucie Šafránková je již druhé volební období místopředsedkyní Výboru pro sociální politiku v Poslanecké sněmovně a jejím prostřednictvím jsme za hnutí SPD předložili celou řadu novel zákonů v této oblasti. Současná vládní pětikoalice ale všechny naše návrhy v sociální politice odmítla projednat.

Například jsme předložili k projednání zavedení zaručeného minimálního důchodu ve výši minimální mzdy, a od této částky vyplácet důchody zásluhově, nebo jsme navrhli zvýšení základní výměry všech důchodů z 10 procent průměrné mzdy na 13 procent, což by přineslo zvýšení všech důchodů o částku 1800 korun měsíčně, čímž by se odstranily nespravedlnosti v systému valorizací důchodů, kdy jsou finančně diskriminováni nízkopříjmoví důchodci.

Mimo konkrétních návrhů, vztahujících se ke změně důchodového systému, jsme navrhli i možné úspory ve státních výdajích. Též navrhujeme, že se musí významně podpořit porodnost v pracujících rodinách, aby naše země měla v budoucnu dostatečný počet aktivních plátců důchodového pojištění, kteří v našem průběžném důchodovém systému ufinancují důstojné důchody svých rodičů a prarodičů. Všechny tyto návrhy jsme zpracovali a představili našim občanům v rámci projektu „Rodina na prvním místě“.

Hnutí SPD zásadně odmítá jakékoli zvyšování věku odchodu do důchodu nad hranici 65 let. Vyzýváme všechny občany, voliče, kteří s námi souhlasí, aby podpořili naše kandidáty ve všech volbách, které proběhnou v tomto roce. Hnutí SPD své sliby plní.

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

