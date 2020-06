Rozvoral (SPD): Důsledně odmítáme multikulturní ideologii EU, která je nástrojem islamizace!

Nelegální imigrace do Evropy nepolevuje, spíše naopak. Uvádí to agentura Frontex s tím, že imigranti, kteří se nelegálně snaží dostat do unijních zemí, nejvíce využívají východní migrační cestu z Turecka do Řecka.

reklama

Velmi varující je i zpráva OSN ze začátku června letošního roku, která uvádí, že v Libyi je připraveno okolo 650.000 imigrantů, kteří mají namířeno do Evropy.

Hnutí SPD se tvrdě vyhrazuje proti diktátu EU, a to na úkor svobodných a suverénních národních států. To platí i ve vztahu k migrační politice, kterou nám EU vnucuje. Důsledně odmítáme multikulturní ideologii, která je nástrojem islamizace. Prosazujeme názor, že není naší povinností přijmout každého cizince, který se rozhodne, že zde bude žít, ale že pobyt v našem domově je pro cizince privilegiem. Nechceme zde nepřizpůsobivé imigranty nebo příchod islámských náboženských fanatiků. Situace na vnějších hranicích Evropské unie nám dává plně za pravdu, že nelegální imigrace do Evropy neskončí, ale bude stále a ve větší míře pokračovat. To nesmíme dopustit. Naše země patří našim občanům, a proto požadujeme přísné podmínky imigrační politiky České republiky. Zveřejněná zpráva agentury Frontex z polovina června tohoto roku uvádí, že po krátké pauze v nelegální imigraci do Evropy, která byla zaznamenána v březnu a dubnu v důsledku koronavirové pandemie, se počet imigrantů nelegálně vstupujících do Evropy opět dramaticky zvýšil.

Za měsíc květen úřady zaznamenaly přibližně 4.300 nezákonných překročení hranic na hlavních evropských migračních trasách, což je téměř trojnásobek počtu zaznamenaného v předchozím měsíci. Nejvíce využívaná byla v květnu východní migrační cesta z Turecka do Řecka, přičemž agentura Frontex zaznamenala 1.250 nezákonných překročení hranic, což je osmkrát více, než jich bylo zaznamenáno v dubnu. Na migrační trase vedoucí z Libye a Tuniska do Itálie a na Maltu byl v květnu zaznamenán také značný nárůst s více než 1.000 nezákonnými překročeními, což je o 40 procent více než v dubnu. Většinou se jednalo o imigranty pocházející z Bangladéše, Súdánu a Pobřeží slonoviny.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zpráva rovněž zaznamenala velký nárůst imigrace na trase západního Středomoří z Maroka do Španělska, s více než 650 nelegálními přechody, což je téměř čtyřikrát více než v dubnu. Většina imigrantů, kteří proudili touto cestou, byli alžírští státní příslušníci. Agentura Frontex ve zprávě uvádí, že zaznamenala v květnu přes 900 nelegálních hraničních přechodů po trase západního Balkánu, což je desetkrát více, než bylo zaznamenáno v předchozím měsíci. Celkem tak agentura Frontex letos od ledna do května eviduje 31.600 nezákonných překročení hranic. K tomu si ještě připočtěme, kolik nelegálních imigrantů se dostalo do Evropy, aniž by byli nějakým způsobem evidováni.

Další alarmující zprava přišla začátkem června 2020 z Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC). Ve zprávě se uvádí, že globální krize způsobená pandemií je bezprecedentní a je obtížné předvídat její dopad na obchodování s lidmi a pašování imigrantů. Budoucí poklesy ekonomiky budou mít pravděpodobně dopad na přesun lidí do bohatších zemí. Zpráva OSN též uvádí, že imigranti nemají na výběr a musí využívat služeb pašeráků lidí. V Libyi v současné době čeká na migraci do Evropy přes Středozemní moře okolo 650.000 imigrantů. To je zajisté velká hrozba pro celou Evropu. I z tohoto důvodu se snaží EU znovu zavést pro členské země povinné kvóty pro přerozdělování imigrantů, co že je potřeba zásadně odmítnout.

Hnutí SPD varuje před touto situací, a jako jediné řešení spatřuje ve vystoupení České republiky z EU, a to na základě referenda. Naši občané by měli dostat možnost se svobodně rozhodnout, zda chtějí z EU odejít.

Převzato z Profilu.

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Podporujeme ochranu vody, půdy a krajiny, ale bez klimatické hysterie EU Rozvoral (SPD): Pro naše občany chceme kvalitní české potraviny a ne drahý odpad z EU Rozvoral (SPD): Nepřipustíme zvyšování koncesionářských poplatků, plánované Českou televizí Rozvoral (SPD): Požadujeme, aby se vláda při stanovení rozpočtu chovala jako řádný hospodář

ArticleDetailRelatedProfileArticleLinkTitle Radek Rozvoral

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.