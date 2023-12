Rozvoral (SPD): Fialova vláda nemá žádné racionální řešení na snížení cen drahých potravin

reklama

Hnutí SPD, vycházeje ze statistických údajů, konstatuje, že těžiště českého růstu cen se v posledních měsících týká nejenom cen energií, ale i oblasti potravin. Ceny základních potravin v obchodech v České republice patří k nejvyšším v rámci všech unijních zemí. Je to zapříčiněno tím, že u nás máme nejvyšší DPH na potraviny v Evropské unii a druhou nejvyšší cenu elektřiny. Proto jsou potraviny u nás tak drahé, ale Fialova pětikoaliční vláda s tímto problémem nic nedělá, neboť jí tento stav vyhovuje – na vyšších cenách vybere stát vyšší DPH.

Za potraviny platíme nejvyšší DPH, do konce roku je to patnáct procent. Sousední Rakušané nebo Slováci platí deset procent. Mnohem bohatší Němci mají DPH sedmiprocentní, Maďaři na vybrané potraviny pětiprocentní a Poláci nemají v letošním roce daň žádnou. Polská vláda se totiž rozhodla svým občanům pomoci. Fialova vláda se naopak rozhodla, že lidem s dostupností potravin ani v této pro ně tak finančně těžké době pomáhat nebude.

To vše nutí naše občany, aby jezdili za nákupy do okolních zemí. Podle průzkumu, který pro Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR provedla agentura Ipsos, se alespoň někdy uchyluje k nákupům v některé ze sousedních zemí polovina českých domácností. Celých 27 procent tak činí pravidelně. Za přeshraniční nákupy Češi ročně utratí 55 miliard korun, čímž podle asociace stát přichází o miliardy na daních.

Nejčastěji Češi jezdí z pohraničí nakupovat za hranice do Polska, druhé nejpopulárnější je v tomto ohledu Německo. Průměrná hodnota jednoho přeshraničního nákupu činí 2829 korun. Ze sortimentu, který ve velké míře směřuje do nákupních košíků, mířících do českých domácností při nákupech v zahraničí, to jsou zejména čerstvé a trvanlivé potraviny, jako je maso, uzeniny, lahůdky, a dále se jedná o drogistické zboží.

A jak je to tedy s cenami potravin u nás? Potraviny a nealkoholické nápoje podle Českého statistického úřadu od ledna 2021 do letošního října zdražily o 29 procent. Ceny chleba za stejnou dobu vyskočily z 28 na 44 korun, mléko zdražilo o třetinu, vejce o polovinu a brambory o 58 procent. K nejvýrazněji zdražujícím potravinám patří cukr. Kilo krystalu zdražilo dvojnásobně z 12,45 Kč na 24,90 Kč. Cena cibule vylétla o 80 procent. Kilo stálo 14,50 Kč, dnes je za 26 korun. V létě cibule stála dokonce 40 korun. A tak bych mohl dlouze pokračovat.

Vláda nyní ráda říká, že snížením DPH u většiny potravin z dnešních patnácti na dvanáct procent, což je součástí již přijatého vládního balíčku, který bude platný od příštího roku, klesne cena základních potravin. Tomu přece nemůže znalý a rozumně uvažující člověk věřit, jelikož některé základní potraviny půjdou naopak z deseti procent DPH na dvanáct procent, a ještě si obchodní řetězce nesníží své marže, ale naopak své ceny prodávaných potravin zcela jistě navýší, a to již například z důvodů vyšších nákladů na energie. Vše opět pocítí negativně ve svých peněženkách naši občané. Tento stav je pro hnutí SPD nepřijatelný.

