Rozvoral (SPD): Hnutí SPD je třetím nejsilnějším politickým subjektem v ČR. Děkujeme za důvěru

Velmi nás těší zveřejněné výsledky zářijového volebního modelu agentury STEM, kdy nám patří třetí místo v pomyslném žebříčku pořadí politických subjektů, které se ucházejí o přízeň voličů a chtějí mít zastoupení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Tento stav odráží nálady občanů, kteří už současné vládní pětikoalici nedůvěřují, neboť pro ně nic pozitivního za celou dobu svého vládnutí neudělala.

Vláda v čele s premiérem Petrem Fialou (ODS) svým nekompetentním a necitlivým přístupem k řízení naší země výrazně snižuje kvalitu života jejím obyvatelům. Všichni občané se tak musí vyrovnávat se stále se zvyšujícími náklady na zabezpečení chodu svých domácností, kdy je čím dál více lidí odkázáno na různé sociální dávky. Patří mezi ně i pracující občané. Tento stav je pro nás zcela nepřípustný. Proto na půdě Poslanecké sněmovny činíme vše, abychom zabránili současné vládní pětikoalici protlačovat další zákony, cílící na peněženky občanů (např. daňový balíček). Naši občané si zaslouží vládu, která bude dělat vše pro jejich blaho, což vláda Petra Fialy rozhodně nečiní.

Podle zářijového modelu agentury STEM pro televizi CNN Prima News by se hnutí SPD umístilo na třetím místě se ziskem 10,9 procenta hlasů. Názory veřejnosti pro aktuální model sbírala agentura STEM mezi 7. a 17. zářím, kdy získala odpovědi od více než 1.100 občanů ČR starších 18 let. V porovnání s předposledním stejným výzkumem k této problematice, který probíhal mezi 1. červencem až 8. srpnem 2023, to bylo pouze hnutí SPD, které si ze současných politických subjektů zastoupených ve Sněmovně polepšilo, a to téměř o tři procenta (v srpnu byl zisk SPD 8 procent).

Z průzkumu vyplývá, že nejvíce hlasů by získalo hnutí ANO se ziskem 30,8 procenta hlasů, ale v porovnání se srpnovým výzkumem to byl propad o více než dvě procenta (v srpnu byl zisk ANO 33 procent). Na druhém místě se umístila ODS se ziskem 13,1 procent a v porovnání se srpnovým výzkumem zde byl též propad téměř o dvě procenta (v srpnu byl zisk ODS 15 procent). Výrazný propad byl zaznamenán i u Piratů, kteří měli v srpnu zisk 12 procent, v září už jen 9,6 procent. Ze zveřejnění zářijového volebního modelu také vyplynulo, že zbylé koaliční strany by se do Sněmovny probojovaly jen těsně. Týká se to TOP 09 (zisk 5,4 procenta), hnutí STAN (zisk 5,3 procenta) a KDU-ČSL (zisk 5 procent).

Ze zveřejněných dat jasně vyplývá, že lidé už nevěří zástupcům koaličních stran a zajisté by uvítali, kdyby vláda Petra Fialy skončila, což je i názor hnutí SPD.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

