Rozvoral (SPD): Hnutí SPD nepodpoří státní rozpočet. Vláda Petra Fialy neřeší zdražování

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém odsuzujeme invazi a agresi Ruské federace proti Ukrajině. Vyzýváme představitele Ruské federace i Ukrajiny k okamžitému zastavení bojových operací a zahájení mírových rozhovorů. Odmítáme, aby ČR dodávala zbraně a munici na Ukrajinu. Nenechme se vládou Petra Fialy (ODS) vtáhnout do válečného konfliktu. Odmítáme protiústavní omezování svobody slova a cenzuru, kterou zavádí vláda Petra Fialy. Hnutí SPD nepodpoří státní rozpočet. Vláda neřeší zdražování. Peníze se mají škrtat nepřizpůsobivým, a ne slušným a pracujícím občanům. Je potřeba zrušit pandemický zákon a veškerá opatření řešit nikoliv plošně, ale výhradně cíleně prostřednictvím zákona na ochranu veřejného zdraví a krizového zákona. Hnutí SPD podalo k Ústavnímu soudu stížnosti kvůli projednávání pandemického zákona. Vláda Petra Fialy by měla odstoupit od šíleného Green Dealu EU, protože jeho přijetím nám hrozí nedostatek energií, a tím pádem jejich ještě vyšší cena, než je nyní.

1. Odsuzujeme invazi a agresi Ruské federace proti Ukrajině. Vyzýváme představitele Ruské federace i Ukrajiny k okamžitému zastavení bojových operací a zahájení mírových rozhovorů. Odmítáme, aby ČR dodávala zbraně a munici na Ukrajinu. Nenechme se vládou Petra Fialy (ODS) vtáhnout do válečného konfliktu.

SPD vnímá konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem jako nesmírně bolestný a zároveň nesmírně nebezpečný, a to nejen pro obyvatelstvo obou uvedených zemí, ale pro všechny evropské národy. Z tohoto důvodu vyzýváme představitele Ruska i Ukrajiny k okamžitému zastavení bojových operací a zahájení mírových rozhovorů. Jsme přesvědčeni, že dva tak historicky spjaté národy, jakými jsou Rusové a Ukrajinci, dokáží najít východisko, které umožní zajištění bezpečí, stability a prosperity na území Ruska, Ukrajiny a celé Evropy mírovou cestou lépe než cestou ozbrojeného konfliktu. Evropa je naším společným domovem – domovem, který sdílíme po tisíciletí a za nějž pro nás není alternativy. Evropa je ovšem také světadílem, který byl v historii lidstva válečnými útrapami sužován zdaleka nejčastěji a nejintenzivněji. Obnovení a zachování míru je proto nejen naším nejvroucnějším přáním, ale také společným zájmem. Oběma stranami jak Ukrajinou, tak Ruskou federací, docházelo dlouhodobě k nedodržování tzv. minských dohod a vyústěním byla invaze a agrese vojsk Ruské federace na území Ukrajiny. Hnutí SPD odmítá všechny formy invaze, kterou tato akce ze strany Ruské federace bezpochyby je. Chceme mír a nikoliv válku. Vyzýváme současnou vládu, aby přispěla k řešení tohoto konfliktu a učinila nezbytné kroky k jeho zastavení. V tomto duchu se vyjádřil minulý týden i maďarský premiér Viktor Orbán. Odmítáme nepravdivé tvrzení Petra Fialy (ODS), že SPD souhlasí s vývozem blíže neurčené těžké výzbroje, techniky a munice na Ukrajinu. Toto podle nás není akt humanitární pomoci, ale jasná podpora války.

2. Odmítáme protiústavní omezování svobody slova a cenzuru, kterou zavádí vláda Petra Fialy.

Na základě doporučení vlády zablokovalo v pátek internetové sdružení CZ.NIC, které je provozovatelem registru domén s českou národní koncovkou .cz, web Protiproud blízkého spolupracovníka exprezidenta Václava Klause Petra Hájka, web Prvnízprávy, kde pravidelně publikoval názory signatář Charty 77, disident, politický vězeň, exministr a poslanec SPD Jaroslav Bašta a web Nová republika, který provozuje europoslanec SPD, bývalý ministr zdravotnictví a ředitel psychiatrické léčebny v Bohnicích MUDr. Ivan David. Odůvodněno to bylo tím, že jsou tyto weby dezinformační a že „stránky v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu ohrožovaly českou národní bezpečnost", aniž by to bylo čímkoli doloženo a aniž by to bylo na základě zákona. Žádný zákon nedefinuje „dezinformaci". Premiér Petra Fiala (ODS) lže o tom, že jsou tyto weby financované z Ruska. Hnutí SPD nesouhlasí s tímto postupem, který je protiústavní, protože odporuje článku 17 Listiny základních práv a svobod. Každý má právo vyjadřovat své názory způsobem, který považuje za vhodný, a toto právo nemůže být omezováno pouhým prostřednictvím zájmového sdružení právnických osob. Není možné, aby „zájmové sdružení", které je správcem internetových domén, provádělo svévolně tyto kroky, které může provádět ve zcela výjimečných a odůvodněných případech stát, a to pouze na nezbytnou dobu a na základě příslušného zákona. Takto se jedná o protizákonnou zvůli, nelegální postup a jasnou cenzuru všeho, co se nelíbí vládě. Vláda smí činit pouze to, co jí zákony ukládají, jinak zneužívá svého postavení a hrozí další pronásledování občanů za jejich názory. To je pro SPD zcela nepřijatelné.

3. Hnutí SPD nepodpoří státní rozpočet. Vláda Petra Fialy neřeší zdražování. Peníze se mají škrtat nepřizpůsobivým, a ne slušným a pracujícím občanům.

Tento týden je na pořadu jednání Sněmovny druhé čtení vládního zákona o státním rozpočtu. Hnutí SPD tento návrh s deficitem 280 miliard korun nepodpoří, protože vláda přináší zásadní snížení úrovně zdravotní péče, nízké ohodnocení nepedagogických pracovníků, policistů, hasičů, vojáků atd. Tento vládní zákon je zároveň proinflační a protirůstový, protože omezuje investice. Zároveň vláda Petra Fialy (ODS) stále nepřichází s opatřeními na pomoc lidem zasaženým rostoucími cenami energií a podporu podnikatelským subjektům v souvislosti s výskytem koronaviru, například po vzoru Polska, Maďarska a Slovenska v dočasném snížení daní na základní potraviny na nulu, stanovení maximální ceny pohonných hmot, dočasné zmrazení úrokových sazeb u hypoték atp. Poslanci SPD proto připravili desítky pozměňovacích návrhů v přesunech jednotlivých kapitol o celkovém objemu téměř šedesáti miliard korun. Rozhodně nechceme ubírat peníze našim slušným a pracujícím občanům, kteří jsou pro nás na prvním místě. Škrtat je nutné na platbách nepřizpůsobivým, solárním baronům, politickým neziskovkám či na předražených zakázkách.

4. Je potřeba zrušit pandemický zákon a veškerá opatření řešit nikoliv plošně, ale výhradně cíleně prostřednictvím zákona na ochranu veřejného zdraví a krizového zákona. Hnutí SPD podalo k Ústavnímu soudu stížnosti kvůli projednávání pandemického zákona.

Nadále pokračují nejasná vyjádření ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), přitom čísla nových pozitivních případů na covid-19 trvale klesají. Ministr ve středu po jednání vlády oznámil, že respirátory od 13. března zůstanou povinné v MHD a ve zdravotních a sociálních zařízeních, ale možná také jinde, pokud se na tom vláda shodne s odborníky. Podle Válka tak bude na dalších místech zřejmě povinnost zrušena. Kromě toho kabinet také rozhodl, že se od 1. března zruší omezení, které stanoví počet lidí na hromadných akcích, a ty tak budou moci navštěvovat lidé bez omezení. V nemocnicích již leží s onemocněním covid-19 převážně očkovaní občané. Je potřeba zrušit pandemický zákon a veškerá opatření řešit nikoliv plošně, ale výhradně cíleně prostřednictvím zákona na ochranu veřejného zdraví a krizového zákona. Hnutí SPD podalo k Ústavnímu soudu stížnosti kvůli projednávání pandemického zákona dne 16. února 2022 ve Sněmovně, jednak kvůli nedůvodnému stavu legislativní nouze a také kvůli porušení jednacího řádu místopředsedou Sněmovny Janem Skopečkem (ODS).

5. Vláda Petra Fialy by měla odstoupit od šíleného Green Dealu EU, protože jeho přijetím nám hrozí nedostatek energií, a tím pádem jejich ještě vyšší cena, než je nyní.

S blížícím se předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie v druhé polovině letošního roku se společně s chystaným zhoubným projektem Green Deal EU začíná hovořit i o změně pravidel hospodářské soutěže. Pravidla pro hospodářskou soutěž jsou celounijní, takže pokud dá Komise EU impulz k jejich přenastavení, bude o nich ve výsledku rozhodovat Evropská rada, tudíž politici. EU chce do roku 2040 zakázat vytápění budov plynem a fosilními palivy. Kvůli tomu dojde k dalšímu zvýšení ceny a nákladů. V České republice se asi čtyři miliony bytů vytápí dálkovým vytápěním nebo lokálně plynem, elektřinou a tuhými palivy, které mají být opuštěny, a jen jeden milion bytů využívá vytápění obnovitelnými zdroji. Náklady na vytápění se značně zvýší, proto miliony našich občanů padnou do energetické chudoby. Hnutí SPD zastává názor, že oprávněné potřeby občanů nesmějí ustoupit politickým nebo ideologickým plánům nevolených elitářů z EU. V kontextu současných událostí na Ukrajině je již dnes jasné, že musí dojít k přehodnocení nejen naší bezpečnostní a obranné strategie, ale i energetické koncepce. Vláda hnutí „SPOLU" (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN by dle hnutí SPD měla odstoupit od šíleného Green Dealu (Zeleného údělu), protože nám hrozí nedostatek energií, a tím pádem jejich ještě vyšší cena, než je nyní. Vláda ale odstoupit od Green Dealu nechce a nenabízí přitom občanům žádnou alternativu levnějších energií. Je také potřeba urychleně dostavět nové bloky jaderných elektráren v Temelíně a Dukovanech.

