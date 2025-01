Rozvoral (SPD): Hnutí SPD požaduje nulovou toleranci nelegální imigrace a islamizace ČR!

Hnutí SPD zastává k nelegální imigraci do zemí EU trvalý a neměnný názor, který spočívá v nulové toleranci nelegálních imigrantů. Představitelé EU zcela podcenili velkou imigrační vlnu do unijních zemí v roce 2015, kterou ve své podstatě podporovali. Když si následně uvědomili na základě celé řady teroristických útoků napříč unijními zeměmi, že tito imigranti představují velké bezpečnostní riziko, tak se začali touto problematikou zabývat. Do současné doby ale nenašli žádný účinný nástroj, jak zamezit vstupu nelegálním imigrantům do zemí EU.

Nově bruselskými úředníky připravený Migrační pakt EU, na kterém se na základě návrhů Evropské komise dohodly členské státy s poslanci Evropského parlamentu, by se měl začít plnit od roku 2026. Podle hnutí SPD nepřináší žádné reálné řešení. Tento dokument totiž neřeší skutečné příčiny imigrace, ale zaměřuje se pouze na její důsledky. Namísto účinných opatření proti nelegální imigraci se zdá, že pakt vytváří prostředí, které spíše vyzývá imigranty, aby přišli do EU, a následně byli přerozdělováni mezi členské státy.

Pro SPD je zcela nepřijatelné, aby Česká republika byla nucena přijímat imigranty, které si některé západní evropské země samy nedokážou pohlídat, což by nejen zhoršilo bezpečnostní situaci, ale i poškodilo naši kulturu, ekonomiku a sociální stabilitu.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

Převážná většina imigrantů, přicházející nelegálními způsoby do Evropy, spadá do skupiny ekonomických imigrantů, což znamená, že jejich jediným důvodem je dostat se do EU, zde nepracovat, žít ze štědrých sociálních dávek a hlavně šířit nenávistnou islámskou ideologii. Tito imigranti mají problémy s integrací do evropské společnosti a přinášejí sebou nejen sociální, ale hlavně bezpečnostní problémy. V žádném případě se nepřizpůsobují hodnotám a normám, které jsou pro Evropu zásadní, jako jsou svoboda, rovnost pohlaví nebo tolerance vůči odlišným náboženským přesvědčením.

Většina těchto imigrantů je nejen islámského vyznání, ale navíc vyznávají radikální formy islámu, což potvrzují statistické údaje a tragické případy teroristických útoků, spáchaných imigranty. Tyto útoky, které měly za následek smrt mnoha nevinných obětí včetně dětí, ukazují na potřebu přehodnotit imigrační politiku Evropské unie a přijmout zásadní opatření, která zajistí bezpečnost evropských občanů.

V této souvislosti zmíním dva poslední případy ve věci útoků imigrantů. V britském Liverpoolu začal proces s útočníkem ze Southportu, který loni v létě ubodal tři dívky na taneční lekci. Mladík se k činu přiznal. Na začátku přelíčení se doznal také k tomu, že zranil deset lidí a vlastnil manuál teroristické organizace Al-Káidy.

Druhý nejnovější případ je z Německa, kdy dospělý muž a dvouleté dítě zemřeli při útoku kuchyňským nožem v parku v centru bavorského města Aschaffenburg. Podezřelého útočníka, kterým je 28letý Afghánec, se policii podařilo zadržet. K dalšímu útoku nožem došlo v sobotu na nákupní třídě v německém Kielu, kde po hádce 29letý Syřan pobodal muže, který zkolaboval a musel být převezen do nemocnice.

Hnutí SPD zásadně odmítá Migrační pakt EU, který podporuje Fialova vláda, a v otázce nelegální imigrace zaujímá jasně definovaný postoj – nulovou toleranci.