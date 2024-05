Rozvoral (SPD): Hnutí SPD požaduje referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie!

reklama

Dnes ale díky prosazované politice vrcholnými unijními představiteli a nikým nevolenými nekompetentními bruselskými úředníky zejména za poslední roky, stále více lidí začíná pochybovat o nutnosti našeho členství v této instituci.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie je vlastenecké a demokratické hnutí, které v souladu se svým dlouhodobým programem vede nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu. Zastáváme názor, že současná podoba evropské integrace je chybným projektem vytvoření evropského superstátu s cílem oslabení a likvidací národních států a národů Evropy. Součástí tohoto projektu je řízená islamizace Evropy, kdy probíhající nelegální imigrace je počáteční fází konfliktu, který v konečném důsledku ohrozí svobodu, demokracii i samotnou existenci České republiky a našeho národa. Nechceme být provincií EU, chceme rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku, a proto jsme pro naše vystoupení z EU.

Současná EU nám přinesla likvidaci značné části politické a ekonomické suverenity a na základě svých nesmyslných nařízení nás připravila o energetickou nezávislost, nebo o potravinovou soběstačnost. Podporou masové imigrace přispívá EU k ohrožení bezpečnosti našich občanů, kdy za celou dobu od velké masové migrace v roce 2015 nenašla žádný účinný nástroj, jak zabránit vstupu imigrantům do unijních zemí. Tomu, že to vyřeší nový Migrační pakt EU, nemůže žádný rozumně uvažující občan věřit. V rámci plnění nesmyslných opatření vycházejících z Green Dealu likviduje EU náš průmysl i zbytky zemědělství a ztěžuje život našim občanům. Jako příklad uvedu požadavky na zateplení budov nebo připravovaný zákaz používání plynových kotlů.

V současné době se navíc EU stále více zadlužuje za nákup vysoce předražených útočných zbraní pro boje na Ukrajině, namísto toho, aby iniciovala jednání o ukončení tohoto konfliktu. Tím automaticky zadlužuje i naší republiku, s čím Fialova probruselská vláda souhlasí, ale aby vydala potřebné finance například našim seniorům, rodinám s dětmi, zdravotně postiženým občanům nebo navýšila platy zaměstnancům, na to prý údajně nejsou peníze.

Hnutí SPD jako jediná parlamentní strana prosazuje referendum o vystoupení České republiky z Evropské unii. Chceme, aby čeští občané mohli znovu rozhodovat o své zemi a aby nám nevládl Brusel. Toho se ale současná pětikoaliční vláda bojí, neboť si je vědoma, že lidé ztrácí v EU důvěru. Většina z občanů, co podpořili náš vstup do EU před 20 lety, tak by nyní hlasovala opačně. Velmi zajímavé výsledky vzešly dle idnes.cz z provedeného průzkumu, ve kterém se mladí čeští občané vyjádřili, jak by se rozhodovali v referendu o vystoupení z EU. Z celkového počtu mladých respondentů od 18 do 35 let by naše setrvání v EU podpořilo pouze 43,3 procent.

Prosazujeme úzkou spolupráci suverénních a svobodných evropských států, žádná nařízení z Bruselu. Pokud s námi souhlasíte, podpořte naše kandidáty v rámci voleb do Evropského parlamentu v červnu toho roku.

