Rozvoral (SPD): Hnutí SPD žádá rekonstrukci vlády

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že ministr zdravotnictví Petr Arenberger by měl kvůli svému střetu zájmů okamžitě rezignovat. Hnutí SPD odmítá povinné testování žáků a studentů a požaduje okamžitý návrat všech dětí do škol bez podmínek a bez omezení. Snaha vyslovit nedůvěru vládě ze strany demobloku pět měsíců před volbami je jen předvolební divadlo. Hnutí SPD žádá rekonstrukci vlády. Odsuzujeme raketové útoky islámského teroristického hnutí Hamás a Islámský džihád na izraelské území a izraelské civilní obyvatelstvo. Vítáme rezignaci nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Zcela nepřijatelná je délka jednotlivých přípravných soudních řízení či to, že nesouhlasil s odtajněním spisu k Vrběticím veřejnosti. Počet nelegálních imigrantů na našem území devítinásobně vzrostl. Hnutí SPD proto dlouhodobě požaduje ostrahu našich vlastních hranic a referendum o vystoupení z EU.

1. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger by měl kvůli svému střetu zájmů okamžitě rezignovat

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) neuvedl ve svém majetkovém přiznání 65 svých nemovitostí. Navíc v jedné z jeho budov sídlí archiv Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kterou nemocnici pronajal v roce 2013, kdy v nemocnici pracoval na pozici náměstka a později ji i řídil. Z dostupných údajů o pronájmu tak vyplývá, že jenom za posledních pět let Arenberger od nemocnice na nájemném vyinkasoval několik milionů korun. Podle SPD se jedná se z jeho strany o střet zájmů a zásadní pochybení. Tyto skutečnosti jsou jednoznačným důvodem k ministrově okamžité rezignaci. Takovéto způsoby chování do politiky nepatří a hnutí SPD to odmítá!

2. Hnutí SPD odmítá povinné testování žáků a studentů a požaduje okamžitý návrat všech dětí do škol bez podmínek a bez omezení

Vláda ANO a ČSSD dále pokračuje v chaotickém rozvolňování. Vláda nyní dala paradoxně možnost mladým lidem jít si sednout na zahrádky restaurace a zároveň jim nedovolí nástup do školy. Drakonická vládní opatření, zanedbaná preventivní péče a zavřené školy si nutně vyberou svou daň v budoucnu. Úroveň vzdělání letošního ročníku škol bude velmi nízká a distanční a rotační výuka to již nezachrání. Plošná restriktivní vládní opatření zapříčinila chybějící vzdělání, tloustnutí populace a s tím spojené budoucí zdravotní problémy, psychické a existenční problémy živnostníků a podnikatelů a obrovský státní dluh. To jsou výsledky práce vlády hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM. Vakcíny pro praktické lékaře stále nejsou a aktuálně 261 tisíc lidí, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, nyní čeká na očkování u svých praktických lékařů. Hnutí SPD odmítá povinné testování žáků a studentů a požaduje návrat všech dětí do škol bez podmínek a bez omezení. Zároveň odmítáme i evropský covidpas.

3. Snaha vyslovit nedůvěru vládě ze strany demobloku pět měsíců před volbami je jen předvolební divadlo. Hnutí SPD žádá rekonstrukci vlády.

Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN sbírá potřebný počet podpisů poslanců ke svolání mimořádné schůze Sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Tato mimořádná schůze se má konat počátkem měsíce června. Hnutí SPD považuje tento tah za součást předvolebního boje, který necelých pět měsíců před volbami postrádá smysl. Navíc hnutí SPD shromažďovalo tyto podpisy poslanců na naše podpisové archy již před dvěma měsíci, kdy to ještě mělo smysl, a tehdy se k nám nikdo nepřipojil. Hnutí SPD nikdy tuto vládu ANO a ČSSD nepodporovalo a nepodporuje ji ani v současné době. Máme zásadní výhrady k ministrům zejména za ČSSD, tedy Janu Hamáčkovi, Janě Maláčové, Jakubu Kulhánkovi, ale i ministru za ANO Petru Arenbergerovi. Proto považujeme za optimální rekonstrukci vlády, protože ve Sněmovně je více než 200 zákonů, které je potřeba projednat a schválit do konce volebního období této Sněmovny. Namísto toho se ale budou u řečnického pultu střídat před televizními kamerami poslanci z tzv. demobloku v rámci předvolební kampaně. SPD dává místo toho přednost projednávání zákonů pro lidi. Pokud ale dojde na hlasování o nedůvěře vládě, potom poslanci SPD budou hlasovat pro její nedůvěru tak jako vždy v minulosti.

4. Odsuzujeme raketové útoky islámského teroristického hnutí Hamás a Islámský džihád na izraelské území a izraelské civilní obyvatelstvo

Hnutí SPD odsuzuje raketové útoky islámského teroristického hnutí Hamás a Islámský džihád na izraelské území a izraelské civilní obyvatelstvo. Tyto teroristické činy vedou k nevinným obětem, škodám na majetku a neomluvitelné eskalaci napětí mezi Palestinci a Izraelci. Izrael je zásadním nárazníkem proti šíření islámského terorismu na Blízkém východě. Jeho existence pomáhá chránit Evropu před islámským radikalismem. Ideovým základem Hamásu je islám. Organizace za svého člena přijímá každého muslima, který uznává její nenávistnou ideologii. K hlavním cílům hnutí patří vytvoření islámského palestinského státu na celém území Palestiny tak, aby etické základy tohoto územního celku vycházely z islámských principů a práva šáría. To hnutí SPD odmítá. Hnutí SPD vyslovuje plnou podporu Státu Izrael v jeho snaze o obranu proti těmto útokům ze strany islámských radikálů a považuje tuto obranu za zcela legitimní. Zároveň vyzýváme Vládu ČR k prosazení rezoluce Rady bezpečnosti OSN odsuzující hnutí Hamás za raketové útoky na Izrael a vyzýváme k zastavení násilí.

5. Vítáme rezignaci nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Zcela nepřijatelná je délka jednotlivých přípravných soudních řízení či to, že nesouhlasil s odtajněním spisu k Vrběticím veřejnosti.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se rozhodl po deseti letech rezignovat na svou funkci k 30. červnu. Hnutí SPD mělo k jeho práci v pozici Nejvyššího státního zástupce dlouhodobě výhrady. Zcela nepřijatelná je délka jednotlivých přípravných soudních řízení, která je stále v České republice neúměrně dlouhá. Pavel Zeman také nesouhlasil s odtajněním spisu k Vrběticím, aby se široká veřejnost nedozvěděla informace o celé kauze, přestože zde žádné utajované informace podle našich zjištění nejsou uvedeny. Vláda by měla na návrh ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) v co nejkratším možném termínu, tedy ještě před podzimními volbami, vybrat jeho nástupce a zajistit tak stabilitu výkonu Nejvyššího státního zastupitelství.

6. Počet nelegálních imigrantů na našem území devítinásobně vzrostl. Hnutí SPD proto dlouhodobě požaduje ostrahu našich vlastních hranic a referendum o vystoupení z EU.

Cizinecká policie zadržela na našem území k 13. květnu 421 nelegálních imigrantů. Jedná se o devítinásobek počtu, který byl zadržen na našem území za stejné období loňského roku (vloni jich bylo 48). Převážně se jednalo o osoby z Afghánistánu. Uvedla to minulý týden TV Nova. Je zřejmé, že jde jen o špičku ledovce. Je to jasným důkazem, že Schengen nefunguje. Premiér Andrej Babiš (ANO) tvrdí, že zastavil nelegální imigraci a přerozdělovací kvóty ze strany EU. Je evidentní, že to není pravda a imigrace pokračuje. Hnutí SPD proto dlouhodobě požaduje ostrahu našich vlastních hranic a referendum o vystoupení z EU. Tato vláda ANO a ČSSD to však odmítá.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

