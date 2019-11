Rozvoral (SPD): Je načase, aby se Velká Británie sjednotila a dokončila brexit

Přispět by k tomu mohly výsledky předčasných voleb, které proběhnou 12. prosince tohoto roku, a potvrdí se očekávané výsledky průzkumů, které favorizují za vítěze konzervativce v čele se svým lídrem a současným premiérem Borisem Johnsonem.

Hnutí SPD po celou dobu podporovalo britskou premiérku Theresu Mayovou a po jejím odstoupení současného premiéra Borise Johnsona v úsilí naplnit odkaz vůle Britů, kterou vyjádřili v referendu o členství Spojeného království v Evropské unii. Referendum proběhlo ve Spojeném království a Gibraltaru dne 23. června 2016 a voliči v něm hlasovali nadpoloviční většinou 17,411 miliónu hlasů pro takzvaný brexit, tedy opuštění unie. Byli to hlavně opoziční poslanci Labouristické strany v čele se svým lídrem Jeremym Corbynem, kteří nerespektovali vůli Britů a za každou cenu se snažili odchod Británie z Evropské unie oddálit. To se jim naneštěstí třikrát podařilo. Tato opoziční probruselská strana vedená Jeremy Corbynem dokonce prosazovala vypsání nového referenda v této věci. Naposledy se jí podařilo rozbít snahu premiéra Borise Johnsona odejít z EU ke dni 31. října tohoto roku. V našem hnutí SPD pevně věříme, že Britové odchodu z Evropské unie dosáhnou, a to nejpozději k 31. lednu roku 2020.

Připomeňme si, jaká je současná situace ve Spojeném království. Vše je jako na začátku, před vypsáním referenda v roce 2016. Ve věci odchodu Britů z EU rozhodnou znovu voliči, ale v rámci předčasných voleb, které se uskuteční 12. prosince tohoto roku. Do dolní komory je voleno 650 poslanců, kde Anglii zastupuje 533 poslanců, Wales 40 poslanců, Severní Irsko 18 poslanců a Skotsko 59 poslanců. Parlamentní volby se konaly ve Spojeném království naposledy v červnu 2017 a byly též předčasné. Nynější volby proběhnou v nestandardním termínu v prosinci, což bude v Británii poprvé za téměř sto let.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec

Nyní už strany rozběhly předvolební kampaň, vedenou s cílem získat co nejvíce voličů. Lídr konzervativců Boris Johnson začal v rámci předvolební kampaně s návštěvami škol, nemocnic a policejních stanic v různých částech Británie. Jeho volební strategie vychází z hlavních pilířů kampaně vládních konzervativců, kterými jsou kromě dokončení brexitu investice do zdravotnictví, školství a boj proti zločinu. Labouristický lídr Corbyn zahájil svoji předvolební kampaň projevem v kulturním centru v londýnské čtvrti Battersea, při kterém prohlásil, že Johnson selhal, když nesplnil slib o říjnovém odchodu z EU, a že za toto selhání může jen a pouze předseda vlády (už ale neuvedl, že největší obstrukce mu vytvářeli právě příznivci jeho strany, kteří se nehodlali smířit s tím, že by Britové opustili Evropskou unii). Corbyn též hovořil o tom, že v případě, kdyby se stal novým britským premiérem, prosadil by nové vypsání referenda o setrvání Spojeného království v Evropské unii. Takže si počkejme, jak to všechno dopadne. Nejnovější průzkumy preferencí uvádějí náskok více jak patnácti procentních bodů konzervativců před labouristy.

Hnutí SPD přeje vítězství ve sněmovních volbách konzervativcům v čele s Borisem Johnsonem. Věříme, že v roli nového budoucího premiéra Boris Johnson naplní to, co tvrdí v rámci volební kampaně: „Že je načase, aby se země sjednotila a dokončila brexit.“ Dále doufáme, že Spojené království uzavře s naší republikou takové vzájemné dohody o volném pohybu osob, služeb, zboží a kapitálu, které budou výhodné pro obě země.

